Masters Miami : AlexanderZverev rejoint Carreno Busta en demi-finales

Alexander Zverev n'aura laissé aucune chance à Borna Coric en quart de finale du Masters 1000 de Miami. Impeccable, l'Allemand s'est qualifié sans trembler pour le dernier carré en deux sets (6-4, 6-4). Il y retrouvera l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

Après un début de tournoi en demi-teinte où la tête de série numéro 4 du tournoi avait eu besoin de trois sets pour se défaire de Medvedev puis de David Ferrer, Alexander Zverev est monté en puissance dans le tournoi. En quart de finale, comme lors de son match précédent contre Nick Kyrgios, il s'est montré implacable pour éliminer en 1h24 Borna Coric. Le numéro 5 mondial a pris le match à son compte et n'a jamais laissé à son adversaire la moindre opportunité.

Pour décrocher une place en finale à Miami il devra se défaire de Pablo Carreno Busta, vainqueur plus tôt dans la soirée de Kevin Anderson au terme d'un match âpre et disputé (6-4, 5-7, 7-6 [6]). Alexander Zverev cherche à décrocher en Floride son troisième titre en Masters 1000 après ses succès à Rome et Montréal la saison dernière.