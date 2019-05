Nadal : "J'ai le sentiment que je joue mieux chaque semaine, chaque jour"

Tout vient à point à qui sait attendre. Dimanche au Foro Italico, Rafael Nadal disputera sa première finale de l'année sur terre battue. A une semaine de Roland-Garros. A défaut d'avoir écrasé la saison sur ocre, l'Espagnol arrive au bon niveau au bon moment. Et c’est déjà pas mal. C’est même l’essentiel pour le Taureau de Manacor. Samedi à Rome, il n'a fait qu'une bouchée de Stefanos Tsitsipas en demi-finale du Masters 1000 transalpin. Ce même Tsitsipas qui lui avait causé bien des problèmes il y a sept jours du côté de Madrid. Le Grec était venu à bout de Rafa en demie.

Vidéo - Nadal, version rafale : les temps forts de sa victoire face à Tsitsipas 03:01

Rafa assurait qu'il avait compris pourquoi il avait perdu samedi dernier et savait comment faire pour éviter un bis repetita. Il l'a prouvé au cours d'un match durant lequel l’Ibère, encore à la recherche d'un titre cette saison, a réenclenché le mode rouleau compresseur. 6-3,6-4, un tennis bien senti et un Nadal retrouvé. Au plus grand plaisir (et soulagement, probablement) du principal intéressé. "C'est une victoire importante pour moi, a-t-il reconnu après la rencontre et avant ce qui sera sa 50e finale en Masters 1000 (comme Federer). J'ai joué un match solide contre un bon joueur et, surtout, un joueur qui gagne beaucoup de matches sur cette surface." (…) "Gagner en deux sets face à lui est un résultat positif. Mais, au-delà de ça, j'ai le sentiment que je joue mieux chaque semaine, chaque jour. C'est important pour moi."

" J'ai eu l'impression d'être très proche "

La semaine dernière à Madrid, il n'avait pas bien joué. C'est lui qui l'a dit. Ce samedi, on a retrouvé l’ogre de l’ocre. Parce que Rafael Nadal est de mieux en mieux, ce qui lui a permis de mettre son plan à exécution. Le coup droit a fonctionné à merveille, comme depuis le début de la semaine. Et on a vu la différence. "La semaine dernière, sur mes coups droits, il avait une chance. Là, je l'empêchais d'en faire autant. Ça ne pouvait pas se reproduire cette semaine si je voulais gagner", a expliqué Nadal en conférence de presse. Stefanos Tsitispas, aussi, l'a senti. Même si… "J'ai eu l'impression d'être très proche (de lui), malgré cette défaite en deux sets, juge le 7e joueur mondial. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal car j'ai juste été breaké une fois dans chaque manche." Tsitsipas ne voit pas ce qu'il lui a manqué. Nadal, lui, sait ce qu'il a retrouvé.