Le schéma a été vu des dizaines de fois sur terre battue : un adversaire qui résiste lors des premiers points, voire des premiers jeux, laissant augurer d’un possible de bras de fer. Puis le rouleau compresseur Rafael Nadal qui se met soudainement en marche et ne laisse plus que des miettes. Comme face à Carreno Busta, l’Espagnol a en effet lutté en début de partie, concédant son engagement après avoir réalisé le break d’entrée. Mais le suspense a tourné court. Le Majorquin, fidèle à ses habitudes, a pris rapidement l'ascendant dans l’échange en imposant une énorme pression dès le retour.

Certes, il reste bien quelques scories dans le jeu de l’Espagnol. Comme en témoigne ce petit trou d’air dans la deuxième manche, qui a permis à Lajovic, plus agressif, d’inscrire trois jeux de suite. Comme en témoignent aussi certaines trajectoires de balles très arrondies du Majorquin depuis le fond de court. Mais rien de bien inquiétant a priori, surtout pour un joueur qui n’avait pas goûté à la coemption durant six mois, qui semble en pleine forme physiquement et qui a bouclé l'affaire en deux sets secs (6-1, 6-3) et 1h30 de jeu.