Masters Rome

Le Canadien avait pourtant toutes les raisons d'accuser le coup après un premier set abandonné au tie-break au terme d'une baston de plus d'1h20. Plus rapidement en jambes et plus agressif, il a d'abord été proche de faire la différence tôt. Mais Humbert a résisté, utilisant à merveille son slice sur première balle pour écarter le danger. Et petit à petit, cette résistance s'est muée en régularité à l'échange qui a considérablement gêné Shapovalov. Tant et si bien qu'avant de céder au jeu décisif, le 14e joueur mondial avait déjà dû écarter trois balles de set sur son service à 4-5 et 5-6 contre lui.