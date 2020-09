Ugo Humbert se réjouissait du défi qui l’attendait. Jeudi, il l’a bel et bien relevé pour poursuivre sa route sur la terre battue romaine. Le Messin, qui affrontait pour la première fois de sa carrière Fabio Fognini, s’est ainsi imposé en deux sets très accrochés (7-5, 7-6) et quasiment deux heures de jeu (1h59 précisément) dans une partie riche en retournements de situation. Il a eu le mérite de garder la tête froide dans le tie-break de la seconde manche pour s’offrir le droit défier Denis Shapovalov en huitième de finale.

Alors que le tennis français traverse une phase difficile en attendant la reprise de Gaël Monfils, Ugo Humbert a de quoi se réjouir. Pourtant pas franchement spécialiste de la terre battue, il s'est offert une référence en la matière en la personne de Fabio Fognini. Certes, l'Italien, qui revient d'une opération aux deux chevilles, est encore loin de son meilleur niveau, et il ne s'agit pas à proprement parler d'un exploit. Mais le Français aurait pu perdre le fil d'une partie difficile à suivre tant la qualité de tennis produite par le numéro 13 mondial a fait les montagnes russes. Jusqu'au bout, il est resté concentré et en a été récompensé.

Auteur de pas moins de 56 fautes directes, Fognini a fait surtout la pluie et parfois le beau temps. Symbole parfait de ce niveau sinusoïdal, le début de match a été marqué par six breaks consécutifs. A 3-3, Humbert a été le premier à tenir son engagement. Plus régulier, même s'il a été aussi généreux (36 fautes directes), le Français a été le plus solide pour virer en tête.

Puis à deux reprises dans le deuxième acte, il a eu un break d'avance. Mais à 5-3, il n'a pas pu conclure, agressé sur sa seconde balle par un Fognini soudain plus inspiré et moins emprunté physiquement. Retrouvant de la longueur de balle et un semblant de constance à l'échange, l'Italien a pris la direction des opérations (26 coups gagnants à 7) et n'était pas loin de faire basculer la partie. Bien que sur la défensive, Humbert a eu alors le grand mérite de ne pas paniquer et a retrouvé du peps dans le tie-break, finalement remporté 7 points à 4 sur une énième erreur adverse. Face à Shapovalov, un duel explosif de gauchers l'attend désormais pour une place en quart. Mais il a d'ores et déjà réussi son tournoi.