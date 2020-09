Masters Rome

Il n’avait jamais franchi le moindre tour en Masters 1000 jusqu’ici. Et c’est donc à Rome, sur terre battue, qu’Ugo Humbert a conjuré le sort. Sacrée ironie du destin pour cet attaquant, friand des courts rapides, en indoor, sur dur extérieur ou sur gazon où il a atteint les huitièmes de finale à Wimbledon en 2019. Le Messin aura été l’éclaircie bleue d’une semaine morose pour le tennis français marquée par les forfaits de Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga (dont la saison est terminée) en vue de Roland-Garros, ainsi que par la défaite d’entrée de Gaël Monfils jeudi.

Après une tournée américaine décevante – une seule victoire au 1er tour de l’US Open contre Yuichi Sugita –, la remise en question aura été rapide. Accompagné par sa mère, soutien indéfectible dans les tribunes vides du Foro Italico, il a parfaitement exploité les opportunités laissées par son tableau, peu importe la surface. "Je prends plus de plaisir. Je n'ai jamais gagné beaucoup de matches sur terre battue. Là, l'état d'esprit était un peu différent. J'étais persuadé que je pouvais aussi gagner des matches sur cette surface, me faire un peu plus confiance et là je me suis éclaté sur ce tournoi. C'est vraiment le point positif", a estimé le 42e joueur mondial en forme de bilan dans des propos rapportés par L’Equipe.