Le 6e match de sa semaine était sans doute celui de trop. Après être sorti des qualifications et ses deux exploits contre Stan Wawrinka et Kei Nishikori, Lorenzo Musetti n’avait plus beaucoup d’essence dans le moteur. Vendredi, il a fait à peine illusion pendant un set, avant de s’effondrer face à un autre qualifié inspiré, le 97e joueur mondial Dominik Koepfer, vainqueur en deux manches (6-4, 6-0) et 1h11 de jeu. Pour une place en demi-finale, c’est donc l’Allemand qui aura le redoutable honneur de défier le numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.