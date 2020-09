Étouffé par le rouleau compresseur Matteo Berrettini au deuxième tour de l'US Open, Ugo Humbert s'est parfaitement relancé lundi pour son entrée en lice du Masters 1000 de Rome. Opposé pour la première fois de sa carrière à Kevin Anderson, finaliste à l'US Open 2017 et à Wimbledon 2018, le Français de 22 ans a validé son ticket pour le tour suivant en 1h44 de jeu en s'imposant en deux sets (6-3, 7-6). Lors de son prochain match, le 42e joueur mondial sera opposé à un autre Italien, Fabio Fognini (13e à l'ATP).

Cependant, tout n'a pas été parfait pour le premier match du Français : 4 doubles-fautes, seulement 43% de premiers services réussis et un certain manque d'efficacité sur la mise en jeu du joueur sud-africain (deux breaks convertis sur les six tentatives qu'il s'est procurées). Mais Ugo Humbert, qui avait atteint les demi-finales du tournoi de Delray-Beach en février dernier, a su serrer le jeu lorsque Kevin Anderson a eu l'opportunité de prendre son service (seulement un break concédé sur les quatre balles qu'il a dû sauver). Un point très positif sur lequel le joueur tricolore pourra s'appuyer pour tenter de se défaire de Fabio Fognini qu'il n'a jamais affronté professionnel.