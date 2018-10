Djokovic part à la conquête du trône

Ce n'est sans doute qu'une question de temps. Grand bonhomme de l'été avec ses titres à Wimbledon, Cincinnati et à l'US Open, Novak Djokovic s'est à nouveau imposé comme l'homme fort du circuit. Cela ne s'est pas encore traduit au classement, où Rafael Nadal (1er) et Roger Federer (2e) le devancent toujours, mais cela ne saurait tarder. A long terme, il serait très étonnant de ne pas retrouver le Djoker tout en haut de la hiérarchie. D'ici le coup d'envoi de Roland-Garros en mai 2019, il ne devra défendre que 695 points. Loin, très loin du total remis en jeu par Nadal (3720 points) et plus encore par Federer (5210).

Novak Djokovic joue donc sur du velours. Mais il pourrait même ne pas avoir à attendre l'année prochaine pour goûter à nouveau à la place de numéro un, deux ans après l'avoir quitté au profit d'Andy Murray, en novembre 2016. D'ici la fin de la saison en cours, le Serbe, à l'infirmerie l'an dernier à la même époque, n'a pas un seul point à défendre.

Les 455 points de retard qu'il compte encore sur Federer devraient donc très vite s'évaporer, le Suisse ayant signé une grosse fin de saison 2017 avec un titre à Shanghai (1000 points), un autre à Bâle (500) et une demi-finale au Masters (600). Même en admettant que Federer fasse aussi bien, ce qui ne parait pas gagné, il suffira à Djokovic d'engranger environ 500 points pour finir devant lui. Autant dire pas grand-chose. Cette affaire-là est presque déjà entendue.

Novak DjokovicGetty Images

Le double problème de Nadal : son genou et l'indoor

Le cas Nadal, maintenant. La marge du Majorquin est plus importante. Même après le retrait de points de son titre à Pékin, Rafa aura encore 1755 points d'avance sur Djokovic. Et il n'a "que" 780 points à défendre. A la Race, soit sur l'année 2018, il est d'ailleurs devant le Serbe, pour environ 1000 points.

Mais Nadal a deux problèmes : son genou, d'abord, qui l'a contraint au repos forcé depuis Wimbledon et va le priver à nouveau du Masters 1000 de Shanghai. Il espère revenir à Bercy, mais cela n'est pas garanti et il n'aura alors pas joué depuis près de deux mois. D'autre part, la saison indoor n'a jamais été son truc. C'est historiquement le maillon faible de sa saison.

Tout le contraire de Novak Djokovic qui, du temps de sa splendeur, affichait des statistiques ébouriffantes en octobre-novembre. Si Nole, qui va reprendre la compétition en Chine, évolue au même niveau qu'au cours de l'été, il sera difficile de freiner sa course vers la première place. Shanghai pourrait même quasiment plier l'affaire.

S'il y décroche le titre dimanche prochain, Djokovic privera Federer d'au minimum 400 points en admettant que le Suisse accède à la finale et Nadal, finaliste 2017, va quoi qu'il arrive en perdre 600, pendant que Djokovic, lui, ajouterait 1000 unités à son compte. Dès le 15 octobre, il dépasserait Federer (il sera de toute façon devant lui après Shanghai s'il va en finale, même si RF conserve son titre) et reviendrait à 200 points de Nadal.

Djokovic à Bâle ou Vienne ?

Reste une hypothèse, qui aurait des allures de révolution si elle se concrétisait : la prise de pouvoir de Juan Martin Del Potro. Cela aurait un petit côté hold-up, dans la mesure où, contrairement aux trois autres, l'Argentin n'a pas remporté un seul titre du Grand Chelem cette année, ni même dans cette décennie d'ailleurs. Mais avec sa finale à Pékin, JMDP est à 1200 points de Djokovic à la Race. C'est à la fois beaucoup et peu avant les deux derniers Masters 1000 et le Masters. Ce n'est certes pas le scénario le plus probable, mais sur 2018, Del Potro est par exemple devant Federer...

Tout indique malgré tout que l’heure de Novak Djokovic va sonner très bientôt. Après l'US Open, il s'est accordé un peu de repos, avant de disputer la Laver Cup. Il est ensuite rentré chez lui, à Belgrade, où il a passé la semaine écoulée à se préparer pour ce rush final.

Les champions de sa trempe ne cessent de répéter que le classement n'est pas une fin en soi, et c'est vrai. Mais cette carotte-là est trop savoureuse pour ne pas croquer dedans quand elle se présente. S'il attend depuis moins longtemps que Nadal ou Federer l'an passé, la reconquête du trône entérinerait pour de bon son grand retour au premier plan. Signe qui ne trompe pas, il n'a pas écarté l'idée de chasser les points à Bâle ou Vienne, deux ATP 500, si le besoin devait s'en faire sentir...