Lucas Pouille encore forfait, toujours blessé

"Malheureusement je dois me retirer (...), car je souffre toujours en raison d'une déchirure en haut de ma jambe, qui m'avait déjà contraint à renoncer à Metz et Tokyo", a posté Lucas Pouille lundi, sur son compte Twitter. Depuis sa participation à la demi-finale de Coupe Davis face à l'Espagne à la mi-septembre, l'un des artisans de la victoire des Bleus ne s'est plus aligné en tournoi.