Un dernier carré de moins de 24 ans : Gros coup de jeune sur Shanghai

Un indicateur de plus. Si Novak Djokovic et Rafael Nadal ont fait main basse sur le Grand Chelem, prolongeant la mainmise du "Big Three" sur les tournois majeurs, cette année 2019 aura néanmoins apporté de multiples signaux de la montée en puissance de la "NextGen". Enfin.

Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste de l'Open d'Australie (en battant notamment Roger Federer), a ainsi grimpé dans le Top 5 à 21 ans. Felix Auger-Aliassime a été le plus jeune joueur à intégrer le Top 20 depuis un certain Nadal en 2005. Et, lors du dernier US Open, Daniil Medvedev est devenu le premier joueur né après 1995 à atteindre une finale de Grand Chelem. Trois symboles parmi d'autres de l'émergence, progressive mais réelle, de la nouvelle génération.

Le Masters 1000 de Shanghai est en train d'en apporter une nouvelle preuve. Daniil Medvedev (23 ans), Stefanos Tsitsipas (21), Matteo Berrettini (23) et Alexander Zverev (22) trustent en Chine les quatre places dans le dernier carré. Un petit évènement, puisque c'est la première fois au XXIe siècle que les quatre demi-finalistes d'un tournoi de cette envergure ont tous moins de 24 ans.

Vidéo - Djokovic a démarré fort mais ça n'a pas suffi : Tsistipas signe (encore) une sacrée perf' 02:52

Prochain vent de fraicheur à Londres ?

Il faut remonter à mai 1999 et au tournoi de Hambourg pour trouver un quatuor aussi jeune. Nicolas Lapentti (22 ans), Mariano Zabaleta (21), Marcelo Rios (23) et Carlo Moya (22) étaient les quatre demi-finales en Allemagne. Les 173 Masters 1000 entre Hambourg 1999 et Shanghaï 2019 avaient tous compté au moins un joueur de plus de 24 ans en demie. Le coup était passé très près en 2009 à Monte-Carlo, mais Stan Wawrinka, qui accompagnait Nadal, Djokovic et Murray, avait franchi le seuil des 24 printemps depuis trois semaines.

La jeune garde peut d'autant plus bomber le torse à Shanghai qu'elle a déblayé elle-même le terrain. Vendredi, en quarts de finale, Stefanos Tsitsipas a sorti Novak Djokovic et Alexander Zverev Roger Federer. Matteo Berrettini, lui, a dominé Dominic Thiem. Trois des cinq premiers mondiaux ont donc été battus en l'espace de quelques heures.

Sur ces quatre jeunes loups, deux ont déjà remporté un Masters 1000 : Daniil Medvedev, cet été, à Cincinnati, et Alexander Zverev, titrés à trois reprises entre 2017 et 2018. Pour Berrettini et Tsitsipas, ce serait en revanche une grande première. A noter par ailleurs qu'à l'issue de ce tournoi, les quatre joueurs seront parmi les huit premiers à la Race.

Medvedev et Tsitsipas ont d'ores et déjà validé leur billet pour le Masters de fin d'année, alors que Zverev et Berrettini occupent virtuellement les 7e et 8e places. Après Shanghai, Londres pourrait donc à son tour prendre un sacré coup de jeune au mois de novembre.