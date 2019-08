Karen Khachanov a le don de surgir quand on ne l’attend plus. Le Russe, 8e joueur mondial, a fait preuve d’autorité vendredi pour se défaire d’Alexander Zverev (6-3, 6-3) en 1h14 de jeu en quart de finale du Masters 1000 de Montréal. Il se qualifie ainsi pour son première demie de la saison, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis neuf mois et sa magnifique semaine à Bercy où il avait décroché le trophée fin 2018. Il jouera sa place en finale samedi contre son compatriote Daniil Medvedev qui s’est montré encore plus expéditif face à Dominic Thiem (6-3, 6-1).

La Russie est à l’honneur au Canada : dimanche, l’un de ses ressortissants tentera de soulever le trophée. Il ne reste plus qu’à en déterminer l’identité : ce sera soit Karen Khachanov, soit Daniil Medvedev. Le premier a, en tout cas, rappelé à ceux qui l’avaient oublié les qualités qui lui avaient permis de s’imposer à Paris-Bercy : surpuissant et régulier à l’échange, il a en mis en lumière les lacunes actuelles d’Alexander Zverev.

Zverev encore trop fébrile

L’Allemand est, de son côté, toujours à la recherche de son meilleur niveau et a bien du mal à cacher sa frustration. Cueilli à froid par un break d’entrée, il n’a jamais pu inverser la dynamique au cours d’une partie où il a commis pas moins de 29 fautes directes pour seulement 11 coups gagnants. Zverev manque surtout de confiance au service et dès que sa première balle lui a fait défaut, il s’est retrouvé en grande difficulté (32 % de réussite seulement derrière sa seconde).

Après avoir concédé le premier set sur un nouveau break adverse (6-3), le 7e joueur mondial a haussé son pourcentage de premières en début de deuxième acte. Mais à la première panne à 3-2 contre lui, la sanction a été immédiate : il a encore cédé son engagement sur l’une de ses 8 doubles fautes, fracassant sa raquette de dépit sur le court central canadien. Khachanov n’en demandait pas tant, lui qui s’est montré impressionnantes dans les filières courtes (44-25 sur les échanges de moins de 5 frappes).

Autoritaire sur son service – 65 % de premières, 82 % de points gagnés derrière, 5 aces et aucune double faute –, le Russe n’a finalement connu qu’une alerte au moment de servir pour le match. Après avoir écarté une première balle de debreak, il a pu alors compter sur la fébrilité de Zverev qui a vendangé la seconde. Une minute plus tard, Khachanov pouvait lever les bras : mine de rien, il n’est plus qu’à deux succès d’un deuxième titre en Masters 1000.