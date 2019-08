Gaël Monfils s’est arraché. Le Français est parvenu à se qualifier pour le dernier carré du Masters 1000 de Montréal samedi grâce à un succès en trois sets (6-4, 3-6, 7-6) et quasiment deux heures et demie de jeu sur Roberto Bautista Agut, 13e joueur mondial. Bien que globalement dominé à l’échange, il a su élever son niveau de jeu pour l’emporter sur le fil dans un quart de finale, qui après son report d’un jour, a encore été retardé par la pluie. Un défi immense s’annonce désormais pour le Français qui devra revenir sur le court dans quelques heures pour défier Rafael Nadal en demi-finale.

Il lui aura fallu du temps, mais Gaël Monfils va regoûter aux joies d’une demi-finale en Masters 1000. La dernière fois qu’il s’était aventuré à ce stade avancé dans un tournoi de cette importance, c’était il y a trois ans à… Toronto. La surface dure canadienne, suffisamment lente pour mettre en valeur ses qualités défensives, lui convient donc plutôt bien. Mais face à un métronome en fond de court de la trempe de Roberto Bautista Agut, le Parisien ne s’est pas amusé, loin de là.

Retard à l'allumage pour Bautista Agut

Mentalement, Monfils a plutôt bien géré l’événement. Il ne s’est pas laissé frustrer par l’énième report de la partie dû à la pluie. Les deux hommes n’avaient eu ainsi le temps que de disputer deux points, remportés par le Français, sur le service de Bautista Agut la veille, avant de voir la reprise du jeu encore décalée de plus de deux heures par rapport à l’horaire prévu ce samedi. Et au moment d’entrer enfin sur le court, la Monf’ n’a pas laissé son adversaire entrer dans le match, s’octroyant les trois premiers jeux et le double break en un éclair.

Peu à peu, l’Espagnol, qui a atteint la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon le mois dernier, a imposé sa filière de jeu. Increvable à l’échange, il a réalisé un premier debreak, se procurant de multiples occasions de refaire totalement son retard à 3-2 et 4-3 contre lui. Mais Monfils a tenu le choc, bien aidé par sa première balle de service (66 % et 6 aces) pour virer en tête (6-4).

Monfils a bien géré le 3e set

Un score trompeur, tant la tendance était en faveur de son adversaire. Quand les échanges ont duré, Bautista Agut a remporté la majorité des points : 20-15 sur les rallyes de plus de 9 coups et 29-23 sur ceux entre 5 et 9 frappes de balle. Et après un jeu de dix minutes dans le deuxième set, le 13e joueur mondial a été récompensé d’un break qu’il a tenu pour remettre les compteurs à zéro (6-4, 3-6). Beaucoup moins en difficulté sur son propre service, il a enchaîné les jeux blancs dans le dernier acte, mettant une pression constante sur Monfils.

Concentré en priorite sur son engagement, le Français a tenu le choc, économisant son énergie pour finalement tout donner dans le « money time ». Comme conscient que la ligne d’arrivée était proche, il a réalisé un jeu décisif de toute beauté, assénant coup gagnant après coup gagnant pour finalement coiffer au poteau Bautista Agut. Ce succès sur le fil signe un retour en forme intéressant à quelques semaines de l’US Open. Pour ce qui est de Montréal, la tâche s’annonce immense pour voir plus loin : marqué physiquement, il n’aura pas le temps de récupérer pour défier un Nadal, prêt à ramasser les miettes sur le court central du stade IGA.