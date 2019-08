0-30 score final. Gaël Monfils n'a pas vraiment eu le temps de profiter des courts vendredi. Son match aura duré en tout et pour tout deux points avant que la pluie ne s'en mêle et ne mette fin à la journée. Le quart de finale du Tricolore reprendra sur le service de son adversaire Roberto Bautista Agut dans le premier jeu samedi à 19h00 heure française. Monfils serait bien avisé de ne pas traîner puisque l'attend ensuite une possible opposition face à Rafael Nadal. Le vainqueur du dernier quart de finale retrouvera la tête de série N.1 du tournoi à partir de 2h00. Le Majorquin a toutefois eu du mal à se défaire de Fabio Fognini avant de s'imposer en trois manches (2-6, 6-1, 6-2).

Après le vent la veille, les éléments ont continué de jouer avec les nerfs du public et des joueurs. Mais cette fois, c'est la pluie qui a contraint les organisateurs à repousser le dernier match du jour Après avoir déjà perturbé plusieurs rencontres cette semaine au Québec, le ciel s'est à nouveau manifesté d'imposants éclairs à la fin du match de Rafael Nadal avant de totalement inonder le Court Central. Une première fois arrêtée pendant une heure et demie, l'opposition a finalement été repoussée alors que la pluie continuait de tomber drue.

Un set puis Nadal s'est réglé

Rafael Nadal aura au moins réussi à passer entre les gouttes, à tous les sens du terme. Si l'Espagnol a évité que la météo ne vienne perturber son emploi du temps, Fabio Fognini semblait prêt à contrarier ses plans de conserver le titre à Montréal. Comme à Monte-Carlo sur terre plus tôt dans la saison, l'Italien n'a fait aucun complexe. Bien en place, le 11e joueur mondial a su breaker dès le deuxième jeu de service de son adversaire pour se lancer idéalement. Tantôt nonchalant dans ses déplacements, l'Italien n'en oubliait pas de lâcher ses coups au bon moment. Suffisamment en tout cas pour frustrer passablement un Nadal des mauvais jours dans la première manche, conclue 6-2 par Fognini. L'avertissement restera finalement sans frais.

L'Espagnol a rapidement mis de côté ses maladresses et erreurs techniques du début de match pour mieux se remettre la tête à l'endroit. "J'ai perdu 6-2 le premier set avec l'impression que je jouais bien, a assuré Nadal en conférence de presse. Je n'avais pas de mauvaises sensations, c'est juste que ça allait trop vite. Le début du match était difficile parce que je jouais probablement un peu mieux que lui, mais le score était contre moi." Fâché, il a vite retrouvé ses esprits pour remporter les neufs premiers points du deuxième set. Touché à la jambe, Fognini s'est fait moins tranchant dans ses mouvements quand le quadruple vainqueur à Montréal est redevenu clinique. Le fantasque transalpin a tout de même offert quelques flashes de brillance, à l'image de cet échange exceptionnel à 3-1, 30-30 où toute la panoplie du showtime tennistique y est passée. Insuffisant toutefois pour renverser le cours du match.

Vidéo - Tweener, amorties, volées... L'incroyable échange entre Fognini et Nadal 01:13

