Il y avait bien longtemps que le numéro un mondial n'avait pas soulevé autant de débats. En 18 ans d'un règne partagé entre Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic, le costume de n°1 a, en quelque sorte, fini par s'élargir. A différents moments de leurs carrières, ces quatre hommes-là ont évolué à un niveau tel qu'on en avait fini par oublier qu'il existait une nuance entre le statut de leader du classement ATP, et celui de meilleur joueur du monde. Avec celui qui a mis fin à cette époque, Daniil Medvedev, cette petite subtilité a subitement refait surface.

"Il est le meilleur joueur… certains jours, précise le consultant Eurosport Mats Wilander, qui a lui aussi occupé la place de n°1 mondial en 1988. Sa défaite face à Nadal à Acapulco a démontré qu'il ne l'était pas tout le temps. Mais en termes de régularité, il mérite d'être là." Car à défaut d'être incontestablement au-dessus de la mêlée, le Russe au moins eu le mérite de progresser, saisir les opportunités et, surtout, de ne pas se disperser. "C'est le joueur dont on aurait pu devenir qu'il y parviendrait avant d'autres, plus jeunes que lui, comme Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas", rappelle le Suédois.

Être dans cette position, c'est avoir une cible sur le dos

A 26 ans, et après avoir décroché son premier titre majeur à l'US Open, le Moscovite a encore de la marge. "Vous pouvez être n°1 de différentes manières, ajoute Wilander. Pour vraiment sortir du lot et être considéré comme le meilleur joueur du monde, il a très probablement besoin de gagner quelques Grands Chelems de plus en tant que n°1." Là aussi, la nuance est substantielle : "Être dans cette position, c'est avoir une cible sur le dos. Parce que pour votre adversaire, battre le n°1 mondial donne plus d'ampleur à la victoire."

Medvedev, un "vieux" parmi les rois du tennis

Ils sont encore très difficiles à battre sur des matches en cinq sets, note Wilander. Cela les pousse encore à continuer et à élever leur niveau parce que je suis sûr qu'être n°1 mondial fait toujours partie de leurs objectifs." Le Serbe était seul sur sa planète il y a quelques mois encore, avant que sa situation vaccinale enraye sa dynamique. L'Espagnol, lui, réussit tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière. Et a battu Medvedev a Acapulco

L'un comme l'autre seront encore les hommes à battre sur leur surface de prédilection, devant Medvedev. "C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne peut pas être considéré comme le meilleur joueur du monde, ajoute notre consultant. Comparez cela à l'époque où Roger, Rafa ou Novak étaient n°1 : ils ont tous, à un moment donné, fait figure de favori dans tous les tournois auxquels ils ont participé. Que ce soit sur terre battue, sur dur ou sur gazon. Ce n'est pas le cas de Daniil et ça montre qu'il a encore du chemin à parcourir avant d'être considéré comme tel." Mais au vu de sa progression, le Russe n'a peut-être pas fini de nous surprendre.

