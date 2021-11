Leurs interventions ont tardé, mais elles sont arrivées. Par l'intermédiaire d'une déclaration transmise à nos confrères de L'Equipe, Rafael Nadal a fait d'abord part de son inquiétude quant à la sécurité de Peng Shuai, censurée en Chine depuis ses accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre chinois.

"Je suis les nouvelles et lis les articles concernant Peng Shuai. Même si je n'ai pas toutes les informations, le plus important dans cette affaire, c'est de savoir si elle va bien. Nous tous, au sein de la famille du tennis, espérons la voir bientôt parmi nous", a communiqué le Majorquin qui a mis fin à sa saison à cause d'une blessure au pied gauche l'été dernier.

Pas de boycott de la Chine évoqué

Un peu plus tard ce samedi, Roger Federer a évoqué à la télévision italienne, sur Sky Sport Tennis, la situation de la joueuse chinoise. "J'espère qu'elle est en sécurité. Le monde du tennis est uni pour elle", a-t-il déclaré.

Ni le Suisse ni Nadal ne se sont touefois engagés sur un éventuel boycott des tournois chinois à l'avenir, comme l'a fait vendredi Novak Djokovic.

