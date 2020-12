Le premier Grand Chelem de la saison a, pour le moment, une liste d'entrée complète selon les informations données par l'ATP et l'organisation de l'Open d'Australie. Les 50 premiers joueurs mondiaux seront donc présents à Melbourne, si tout va bien. Novak Djokovic, n°1 mondial, sera bien la tête de série n°1 du tournoi. Rafael Nadal sera la tête de série n°2. Dominic Thiem (3) et Daniil Medvedev (4) complètent ce listing.

Yen-Hsun Lu (TPE) et Mackenzie McDonald vont intégrer le tableau principal avec leur classement protégé

Elle ne sont pas encore entièrement connues. Mais l'organisation a déjà octroyé deux tickets pour le tableau principal aux locaux Christopher O’Connell et Marc Polmans.

Elles débuteront le dimanche 10 janvier, à Doha, au Qatar et prendront fin le mercredi 13. Les joueurs et joueuses qualifiés pourront ensuite voyager à Melbourne et intégrer la bulle sanitaire du tournoi. Ils devront respecter une quarantaine de 14 jours sur place.