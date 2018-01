Gaël Monfils rejoint Novak Djokovic au 2e tour après son succès face à Jaume Munar

Gaël Monfils va avoir droit à son choc. Vainqueur logique de l'Espagnol Jaume Munar (6-3, 7-6(5), 6-4) lors de son entrée en lice dans le tournoi, lundi à Melbourne, le Français a gagné le droit de défier Novak Djokovic pour une place au 3e tour, jeudi prochain. Le public australien aura donc droit à son premier grand choc du tournoi.

Cette rencontre sera un véritable test pour les deux hommes qui ont affiché des visages différents lors de leurs débuts aux Antipodes. Vainqueur aisé de Donald Young quelques heures plus tôt, Djokovic a montré un visage plus rassurant que le Tricolore. Mais tout est une question de détails. Les deux hommes ne se sont plus joués en Grand Chelem depuis leur improbable demi-finale jouée à l'US Open 2016. Leur dernier duel avait été empoché par le Serbe, jamais vaincu en 14 confrontations. C'est dire si Monfils s'avance au pied d'une montagne. Mais une montagne loin d'être infranchissable en 2018.

Un Munar accrocheur mais trop juste physiquement

Face à Munar, Monfils l'a joué en patron mais il n'a pas eu la constance attendue pour un duel a priori abordable face à un novice. Accrocheur et tacticien, l'Espagnol, sorti des qualifications, a montré les crocs dans les deux derniers sets en proposant un tennis plus varié que dans le premier set et bien embêté le Français. La formule a failli marcher dans le troisième set où il s'est retrouvé à deux jeux (à 4-2) d'emmener le Francilien dans un match à rallonge. C'est là que Monfils a produit son effort vers la victoire en empochant les quatre derniers jeux.

Inspiré et largement supérieur dans les duels de fond de court, Monfils a fait parler sa puissance avec ses 38 coups gagnants. Mais il y a eu un contrecoup : il a aussi énormément fait de cadeaux à son adversaire (38 fautes directes, 13 doubles fautes), qui n'en demandait pas tant pour sa grande première dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Trahi par son physique dans la dernière manche - son appel au kiné n'a d'ailleurs pas plu à Mnofils - Munar a pris date pour quelque chose de mieux dans le futur. Monfils, lui, a rendez-vous avec un monstre.