Tennis / Open d'Australie : Kei Nishikori déclare forfait pour l'Open d'Australie

L'Open d'Australie se jouera sans Kei Nishikori. Le Japonais, ex-N.4 mondial retombé au 22e rang, a déclaré forfait mercredi pour la première levée du Grand Chelem, qui se déroulera à Melbourne du 15 au 28 janvier prochain. C'est la troisième de sa carrière qu'il manquera le premier majeur de la saison après 2008 et 2010.

Pas suffisamment remis d'une blessure au poignet droit qui l'avait contraint à mettre un terme à sa saison 2017 fin août, le droitier a préféré renoncer à se rendre à l'autre bout du bout du monde. C'est le deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif qu'il manquera après le dernier US Open.

Nishikori préfère rester prudent

"Ma convalescence se passe bien, mais je ne me sens simplement pas prêt à 100% pour jouer de nouveau des matches au meilleur des cinq sets", a-t-il regretté sur son site internet. "L'Open d'Australie est mon Grand Chelem préféré. Je m'y sens comme à la maison et cela me touche de la rater cette année."

Le finaliste de l'US Open 2014 avait déjà dû annoncer qu'il renonçait au tournoi de Sydney (7-13 janvier), samedi. A la fin du mois de décembre, il avait déjà renoncé au premier tournoi de la saison à Brisbane.