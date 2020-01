Nick Kyrgios et les Australiens avaient fais les premiers dons, Roger Federer, Rafael Nadal et d'autres leur ont emboîté le pas, ce mardi c'est Alexander Zevrev, 7e joueur mondial, qui a lui aussi promis de l'argent en faveur de la lutte contre les incendies ravageurs en Australie. Et même si rien fait, il pourrait faire un énorme don à l'Australie.

"Je donnerai 10.000 dollars (environ 9 000 euros) par victoire. Je sais que je ne suis pas le favori pour remporter le tournoi, mais si je le gagne, je reverserai ma prime jusqu'au dernier centime" pour la lutte contre les incendies, a promis l'Allemand au public de la Rod Laver Arena où il venait de se qualifier pour le 2e tour en battant l'Italien Marco Cecchinato (77e) 6-4, 7-6 (7/4) 6-3.

A l'Open d'Australie, la prime pour le vainqueur du tournoi s'élève à 4,12 millions de dollars australiens (soir 2,55 millions d'euros). Le joueur de 22 ans affrontera au 2e tour le Norvégien Casper Ruud (48e) ou le Bélarusse Egor Gerasimov (98e). Une occasion de faire grimper la cagnotte à 20 000 dollars (environ 18 000 euros).