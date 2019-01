Djokovic, deux pas de géant dans l'histoire

Un triomphe, deux grands pas en avant. Le dimanche de Novak Djokovic s'est avéré plutôt rentable. Au-delà de la forme, éblouissante, cette démonstration de force qui a laissé pantois le public et les observateurs sur la Rod Laver Arena, la victoire du Serbe en finale dimanche contre Rafael Nadal lui permet d'avancer un peu plus dans l'Histoire de son sport. Le voilà désormais nanti de 15 titres du Grand Chelem et de 7 couronnes à l'Open d'Australie. Plus que significatif, dans un cas comme dans l'autre.

En décrochant son 6e titre à Melbourne en 2016, Djokovic était déjà devenu co-recordman des titres dans le premier Majeur du calendrier. Il s'était posté à la hauteur de Roy Emerson. Vainqueur coup sur coup en 2017 et 2018, Roger Federer avait transformé le duo de recordmen en trio. Mais Novak Djokovic est désormais seul en haut de la hiérarchie historique aux Antipodes avec ses sept titres.

C'est ici, il y a onze ans, que tout avait commencé pour lui lorsqu'il avait inauguré son palmarès majuscule en battant en finale Jo-Wilfried Tsonga. Depuis, Nole a disputé six autres finales et les a toutes remportées. Personne n'a jamais pu le battre après les quarts de finale en Australie. Voici les sept finales disputées et remportées par Djokovic sur la Rod Laver Arena :

Année Adversaire Score 2008 Jo-Wilfried Tsonga 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 2011 Andy Murray 6-4, 6-2, 6-3 2012 Rafael Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5 2013 Andy Murray 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 2015 Andy Murray 7-6, 6-7, 6-3, 6-0 2016 Andy Murray 6-1, 7-5, 7-6 2019 Rafael Nadal 6-3, 6-2, 6-3

C'est vraiment "son" tournoi. Celui où il s'exprimer le mieux, année après année. Pourquoi ici ? "C'est un ensemble de choses, a-t-il expliqué. C'est le début de la saison, je me sens très frais physiquement. Les conditions de jeu, la surface, tout me convient, tout convient à merveille à mon style de jeu. Puis tout le monde se sent bien à Melbourne. Il y a une passion pendant un mois que l'on ne ressent qu'ici. Tout le monde se sent comme à la maison. Je ne suis pas le seul à me sentir bien ici." Mais personne d'autre n'y connait une telle réussite.

Le monstre à trois têtes

Au-delà de son hégémonie australienne, Djokovic grimpe également sur le podium historique du Grand Chelem. Pendant plus de deux ans, son compteur est resté bloqué à douze titres, après sa victoire à Roland-Garros en juin 2016. Mais le voilà à nouveau au sprint depuis l'été dernier : titre à Wimbledon, à l'US Open, et donc en Australie. Grâce à ce rush, le Serbe vient de dépasser Pete Sampras et ses 14 titres. Lorsque l'Américain a stoppé sa carrière avec 14 titres, en 2002, qui aurait imaginé que moins de décennies plus tard, ce record aurait été battu par trois autres champions ?

Le monstre à trois têtes Federer-Nadal-Djokovic cumule désormais 52 titres majeurs. Après une parenthèse où ils se sont montrés un peu plus partageurs (de l'US Open 2012 à l'US Open 2017, sur 17 Majeurs, ils en ont laissé sept à la concurrence, trois pour Wawrinka et Murray, un pour Cilic), ils phagocytent à nouveau le Grand Chelem. Sur les neufs derniers, on dénombre trois victoires pour Federer, trois pour Nadal et trois pour Djokovic.

Mais de ce trident hors normes, c'est bien à nouveau Novak Djokovic qui émerge clairement. 15 titres, c'est déjà monumental, mais il pourrait aller encore plus loin. "C'est un honneur et un privilège d'écrire l'histoire du tennis, a-t-il confié. C'est une source de motivation. Si vous n'êtes pas motivés quand vous pouvez gagner un 7e titre à l'Open d'Australie, c'est qu'il y a un problème." Pour la troisième fois de sa carrière, Djokovic se présentera à Roland-Garros avec la possibilité de remporter les quatre tournois du Grand Chelem à la suite. Et décrire l'Histoire. Toujours davantage.