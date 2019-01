Open d'Australie - Premier 1/4 en Grand Chelem pour Bautista, tombeur de Cilic en 5 sets

Cette fois, c'est la bonne pour Roberto Bautista. Après neuf tentatives ratées en huitième de finale, dont trois à l'Open d'Australie en 2014, 2016 et 2017, l'Espagnol a enfin décroché son premier billet pour les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem, dimanche, à Melbourne. Le 24e mondial a évidemment accompagné cela d'une victoire de prestige. Il s'est offert un magnifique succès face à Marin Cilic, finaliste en titre, après un marathon de presque 4h00, conclu en cinq manches (6-7, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4).

Impossible à lire, et parfois un peu fou, ce combat n'a pas offert un spectacle inoubliable tennistiquement parlant, mais il a proposé une bonne grosse baston entre deux marathoniens des courts. Et c'était bien suffisant. Bautista jouera ce premier quart en Majeur face au vainqueur du duel entre Roger Federer et Stefanos Tsitsipas mardi prochain.

