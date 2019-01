Open d'Australie - Stefanos Tsitsipas : "C'est juste le point de départ"

Stefanos Tsitsipas en veut plus. Tout juste qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, après avoir battu Roberto Batista Agut (7-5, 4-6, 6-4, 7-6 [2]), le jeune Grec de 20 ans est revenu sur cette victoire, qui n'est qu'un "point de départ pour lui", comme il l'a expliqué mardi après son match.

"Au début de la saison, on m'a demandé quels étaient mes objectifs et j'ai répondu une demi-finale en Grand Chelem, a-t-il expliqué. Quand j'ai dit ça, je me suis dit que j'étais fou." Pas tant que ça, puisque c'est désormais chose faite, et de fort belle manière. Tsitsipas, "resté vivant" malgré la très forte chaleur qui tapait sur Melbourne, s'est accroché et a fini par venir à bout du joueur espagnol à l'usure. Deux jours après avoir créé la sensation en éliminant Roger Federer (6-7, 7-6, 7-5, 7-6), il a donc déjà atteint son objectif en se qualifiant pour le dernier carré du premier Majeur de la saison.

Cependant, pas question pour lui de se reposer sur ses lauriers, puisqu'il rencontrera en demies soit Rafael Nadal, soit Frances Tiafoe : "C'est juste un point de départ cette victoire. Ca doit être le minimum", a-t-il concédé. Sur son futur adversaire, Tsitsipas reste prudent mais affirme avoir une revanche à prendre sur l'actuel n°2 mondial : "Rafa, j'ai joué deux fois contre lui, je n'étais pas loin de gagner. A Toronto, je me souviens de m'être promis de faire mieux contre lui la prochaine fois." Réponse jeudi, si le Majorquin parvient à se défaire de l'Américain.