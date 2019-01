Roger Federer ému aux larmes : "Carter ne voulait pas que je reste un talent gâché"

La longue carrière de Roger Federer est un livre géant d'exploits, d'anecdotes et de personnages. Parmi ces personnes qui ont compté, il y a Peter Carter. Ancien joueur professionnel, l'Australien est devenu quelques années plus tard, au début des années 2000, l'homme du déclic chez un Roger Federer encore en bourgeonnement sur le circuit professionnel et au destin incertain. L'entraîneur, devenu ami puis mentor, a été la pierre angulaire de la transformation du Suisse en immense champion.

Jamais réellement remis de la disparition de Carter, décédé en août 2002 dans un accident de voiture en Afrique du Sud alors qu'il était âgé de 37 ans, Federer a toujours été à fleur de peau au moment d'évoquer son ancien technicien. Cela s'est vérifié lors d'une interview diffusée lundi par CNN. Interrogé par la journaliste Christina Macfarlane, lors d'un entretien enregistré en fin d'année dernière à Dubaï, Federer a complètement craqué après une question à la formulation maladroite de la journaliste (cette dernière s'en est d'ailleurs rapidement excusée).

"Si je peux remercier quelqu'un pour ma technique, c'est bien Peter"

"Vous avez gagné votre premier succès en Grand Chelem, à Wimbledon, quelques mois après son décès. Quelle aurait été sa réaction selon vous en vous voyant avec vingt succès en Grand Chelem ?" Federer a alors éclaté en sanglots, avant de recevoir des excuses de la journaliste. Il me manque tellement. J'espère qu'il aurait été fier de moi. Il ne voulait pas que je reste un talent gâché. Son départ a été en quelque sorte un appel au déclic et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler très dur."

Federer a ensuite repris le fil de la discussion et rendu hommage à celui qu'il considère toujours comme son "vrai coach". "Il a réellement été une personne importante dans ma vie", a continué le Bâlois. "Si je peux remercier quelqu'un pour ma technique, c'est bien Peter." Quelques instants après, Federer a reconnu qu'il ne s'était jamais "effondré" de la sorte.