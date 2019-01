Tableau messieurs : Murray près de Federer, Tsonga tout proche de Djokovic

Soupe à la grimace pour les Français à Melbourne. Eux qui n'avaient pas réussi à se hisser en quart de finale des quatre tournois du Grand Chelem en 2018 (une première depuis 1980) vont avoir un parcours du combattant en Australie. Pour voir un Tricolore en huitième de finale, il va falloir se retrousser les manches et croiser les doigts.

Jo-Wilfried Tsonga, qui aura le Slovaque Martin Klizan face à lui pour commencer sa quinzaine, aura sans doute Novak Djokovic comme adversaire au deuxième tour. Voire Denis Shapovalov au match d'après. Un tirage infernal pour le Manceau, invité en Australie, qui a réalisé un bon début d'année avec une demi-finale à Brisbane.

Vidéo - "Les dernières défaites de Djokovic ne le perturberont pas à Melbourne" 06:04

Mais il n'est pas le seul à être mal loti. Jérémy Chardy et Ugo Humbert détermineront au 1er tour qui pourrait défier Alexander Zverev, numéro 4 mondial et vainqueur du Masters en fin de saison dernière ensuite. Sur la route de Zverev, Gilles Simon, tête de série n°29, jouera un qualifié au 1er tour. Benoit Paire débutera, lui, face à Dominic Thiem (7e mondial) et Adrian Mannarino face à Kevin Anderson (Top 5 mondial).

Lucas Pouille, qui visera un 3e tour face à l'Autrichien, affrontera le Kazakh Mikhail Kukushkin au 1er tour. Pierre-Hugues Herbert devra éliminer, quant à lui, l'Américain Sam Querrey au 1er tour, avant Chung, Wawrinka ou éventuellement Raonic.

Vidéo - Di Pasquale : "Je vois Pouille, Tsonga et Monfils dans le Top 3 français fin 2019" 15:33

Vers un Monfils-Federer au 3e tour

Gaël Monfils, tête de série n°30, entrera en lice face au Bosnien Damir Dzumhur, avant de retrouver, peut-être, Roger Federer au 3e tour. Le Suisse, tête de série n°3 dans la moitié de tableau de Rafael Nadal, débutera face à l'Ouzbek Denis Istomin. L'Espagnol quant à lui, affrontera l'Australien James Duckworth au 1er tour. En haut de tableau, Novak Djokovic jouera d'entrée face à un joueur qualifié. Tout comme Kei Nishikori, son potentiel adveraire en quart de finale.

Vidéo - Federer : "Je sens que je peux battre tout le monde" 00:43

Andy Murray, placé entre Marin Cilic et Roger Federer, sera aux prises d'entrée avec Roberto Bautista Agut, récent vainqueur à Doha. A noter les chocs Kyrgios-Raonic et Cilic-Tomic au 1er tour qui vont faire des étincelles !

Vidéo - Di Pasquale : "Murray ne reviendra pas dans le Top 10 cette année" 05:31

Le 1er tour des Français

Jo-Wilfried Tsonga - Martin Klizan (SLQ)

Jérémy Chardy - Ugo Humbert

Gilles Simon (N°29) - qualifé

Pierre-Hugues Herbert - Sam Querrey (USA)

Lucas Pouille - Mikhail Kukushkin (KAZ)

Benoit Paire - Dominic Thiem (AUT/7)

Gaël Monfils (n°30) - Damir Dzumhur (BHZ)

Andrian Mannarino - Kevin Anderson (AfS/5)

Les huitièmes de finale théoriques

Novak Djokovic (SER/1) - Daniil Medvedev (RUS/15)

Fabio Fognini (ITA/12) - Kei Nishikori (JAP/8)

Alexander Zverev (ALL/4) - Milos Raonic (CAN/16)

Borna Coric (CRO/11) - Dominic Thiem (AUT/7)

Marin Ciliuc (CRO/6) - Karen Kachanov (RUS/10)

Stefanos Tsitsipas (GRE/14) - Roger Federer (SUI/3)

Kevin Anderson (AfS/5) - John Inser (USA/9)

Kyle Edmund (GB/13) - Rafael Nadal (ESP/2)