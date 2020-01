Au bonheur de Jabeur

L'histoire du jour

C'est la très belle histoire de cette édition 2020. Ons Jabeur, qui n'avait encore jamais dépassé le 3e tour en Grand Chelem, est devenue dimanche la première joueuse du monde arabe à se qualifier pour les quarts de finale d'un Majeur. Épatante contre Qiang Wang (7-6, 6-1), la tombeuse de Serena Williams au tour précédent, après avoir expédié Caroline Wozniacki à la retraite, la Tunisienne vit un vrai rêve à Melbourne. Et elle a un peu de mal à y croire elle-même, à écouter sa réaction sur le court : "J'en tremble, c'est vraiment incroyable, je ne peux pas décrire ce que je ressens".

A 25 ans, elle émerge enfin au niveau où on l'attendait depuis son plus jeune âge. Titrée chez les juniors à Roland-Garros en 2011, elle a pris son temps pour percer mais cet Open d'Australie est peut-être le déclic dont elle avait besoin. De son propre aveu, elle a bossé comme jamais pendant deux mois chez elle au cours d'une intersaison studieuse, en compagnie de son coach français, Bertrand Perret et de son mari, Karim Kamoun, qui est également son préparateur physique.

Même depuis les Antipodes, elle est portée par tout un pays. Les bars restent ouverts toute la nuit en Tunisie pour permettre aux gens de se rassembler devant ses matches. "Je reçois plein de messages, mais je n'arrive pas à répondre à tout le monde", s'amuse-t-elle, tout en essayant de ne pas se laisser griser et de ne pas sortir de son tournoi. Ce serait dommage. A elle de conserver ce relâchement qui fait des merveilles.

Avec son style tout en variation et son gabarit atypique (elle culmine à 1,67m), son jeu fait du bien. On ne serait pas fâché de la voir prolonger son conte de fées et écrire un peu plus l'Histoire. Melbourne a souvent révélé des talents méconnus et changé des vies. Celle de Ons Jabeur est peut-être en train de prendre une tournure savoureuse.

Ons Jabeur, la belle histoire de l'Open d'Australie.Getty Images

Les Tops

La maîtrise de Djokovic : Il n'a pas livré de combat épique, ses matches n'ont pas vraiment attiré l'attention mais c'est toujours bon signe pour un ténor dans un Grand Chelem. Novak Djokovic déroule son tennis avec une facilité déconcertante, comme souvent à Melbourne. Diego Schwartzman n'a jamais été en mesure de l'inquiéter dimanche. Milos Raonic proposera un genre d'opposition radicalement différent en quarts, mais le Serbe semble avoir réponse à tout. Dans ce bas de tableau, et même dans ce tournoi de façon plus globale, il fait de plus en plus figure d'épouvantail.

Les nerfs de Barty : Elle est numéro un mondiale. Elle joue chez elle. Deux bonnes raisons pour Ashleigh Barty d'avoir un sacré poids sur les épaules. On sent que tout n'est pas simple pour elle. Elle s'accroche plus qu'elle ne vole. Face à Alison Riske, dimanche, elle a connu un trou d'air dans le 2e set. Mais elle affiche une force mentale méritoire. Maintenant, si Barty veut aller au bout dans "son" Grand Chelem et asseoir son statut de patronne du circuit, elle devra hausser son niveau de jeu. Le plus vite sera le mieux : Petra Kvitova arrive en quarts.

La journée de lundi : Un programme royal. Ne vous couchez pas, ou levez-vous très tôt. Les quatre huitièmes de finale du haut du tableau masculin offrent quatre affiches alléchantes : le Nadal - Kyrgios en session de nuit sur la Rod Laver Arena, un Medvedev – Wawrinka qui n'aurait pas dépareillé dans une demie, Thiem - Monfils et Zverev - Rublev.

Vidéo - Di Pasquale : "Mieux jouer Thiem sur dur que sur terre" 02:38

Les flops

Les outsiders du bas de tableau masculin : Novak Djokovic et Roger Federer tiennent leur rang dans la partie basse du tableau masculin. Derrière eux, les outsiders potentiels ont tous déserté. C'est simple, en dehors du Serbe et du Suisse, il n'y a plus un seul membre du Top 20. Fabio Fognini a rejoint dimanche au cimetière des empêcheurs de tourner en rond Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut ou encore Grigor Dimitrov, tous demi-finaliste en Grand Chelem l'an dernier.

La panne de Coco Gauff au service : Battue par sa compatriote Sofia Kenin, l'ado vedette du tennis US doit en grande partie sa défaite à ses carences au service. Un domaine dans lequel elle a pourtant beaucoup progressé ces derniers mois. Mais dimanche, ce fut la panne sèche : seulement 44% de points gagnés derrière sa deuxième balle et surtout sept doubles fautes. Heureusement, cela dit, qu'elle n'est pas encore parfaite à 15 ans.

Vidéo - Kenin - Gauff : Le résumé 02:57

Juste pour savoir

Ce Federer-là aurait-il une chance sérieuse en demie contre ce Djokovic-ci ?

Si Zverev bat Rublev lundi, faudra-t-il considérer ça comme une surprise ? Toujours l'impression que personne ne croit en l'Allemand...

Y a-t-il plus frustrant au monde que de se trouver de l'autre côté du filet contre Milos Raonic ? Le Canadien a dégainé 35 aces contre Cilic. En trois sets. 35 aces en trois sets...

Vidéo - Raonic - Cilic : Le résumé 02:44

3 stats à avoir en tête

5. Milos Raonic aime l'Australie. S'il a atteint la finale à Wimbledon, le Canadien se montre globalement très constant à Melbourne, où il va disputer les quarts de finale pour la 5e fois. Soit la moitié de son total de quarts en Grand Chelem (10). Le grand serveur ontarien a été parmi les huit derniers prétendants en Australie en 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020. Mais il n'a franchi qu'une seule fois ce cap, il y a quatre ans.

8. Tennys Sandgren a gagné plus de matches à l'Open d'Australie que sur les trois autres Majeurs réunis. L'Américain, quart de finale pour la 2e fois en trois ans, totalise huit victoires à Melbourne, contre 6 au cumul de Roland-Garros, Wimbledon et de l'US Open.

22. Diego Schwartzman fait un vrai blocage contre le Top 5. Le petit Argentin affrontait dimanche un membre du Top 5 pour la 22e fois de sa carrière. Bilan actualisé après avoir pris trois sets contre Djokovic : 22 défaites. Alors, que lorsqu'il croise des joueurs situés entre la 6e et la 10e place, il affiche un ratio positif : 7 victoires, 6 défaites.

Le quiz du jour

La réponse au quiz de samedi était Claudia Porwik. A 21 ans, la jeune Allemande avait causé une belle sensation en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie en 1990. Un feu de paille : lors de ses six tournois du Grand Chelem suivants, elle n'allait gagner… qu'un seul match.

Le quiz du jour : à nouveau un intrus à trouver dans cette liste.

Andy Murray

Richard Gasquet

James Blake

Mikhail Youzhny

Rafael Nadal