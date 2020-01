Fatigué, Federer ? "Vu mon âge, je suis satisfait de mon état"

C'était une des grandes interrogations avant son huitième de finale contre Marton Fucsovics. Comment le corps de Roger Federer allait-il réagir après son combat de quatre heures et demi contre John Millman il y a deux jours ? Un duel achevé à une heure du matin ce qui, le temps de se plier aux obligations médiatiques, de se restaurer un peu et de rentrer à l'hôtel, signifie une mise au lit rarement avant quatre heures. A 38 ans bien tassés, on pouvait craindre pour le Suisse un sévère contrecoup. Mais non.

S'il a mis du temps à rentrer dans son match face au Hongrois, Federer est apparu plus tranchant, moins emprunté que lors de son match précédent. "Vu mon âge, et en considérant tout ce que j'ai vécu tout au long ma carrière, je suis plutôt satisfait de mon état", a-t-il souri en conférence de presse. Il est rassuré, d'autant qu'il n'avait pas joué avant d'arriver à Melbourne : "c'est difficile d'encaisser le premier vrai gros match de la saison physiquement, donc je suis content de voir que le travail fourni à l'intersaison est en train de payer."

Pour se requinquer après sa baston de vendredi soir, le Suisse s'est contenté de suivre sa "routine", comme il dit. "Je n'ai pas pris de bain de glace, j'en ai pris un une fois, et je n'ai pas du tout aimé, assure le numéro 3 mondial. Je n'en prendrai plus jamais. Je fais les mêmes trucs que d'habitude : dormir beaucoup, des massages et un peu de stretching. Je me demande toujours comment se sentent les autres joueurs après un match comme ça. Le plus important, c'est de ne pas ressortir blessé d'un match aussi long. Parce que, avec de la force mentale, vous pouvez gérer la fatigue."

" C'est une bonne soirée pour moi "

Son début de rencontre a pourtant pu inquiéter. Comme face à Millman, Federer a lâché le premier set. Mais selon lui, ce n'était pas tant un problème de fatigue que de mise en route. "Marton était bien en rythme, moi, je ne trouvais pas le mien", explique-t-il. Puis la rencontre a brutalement tourné en son sens. "C'est allé vite des deux côtés, le mauvais et le bon, reprend le Bâlois. Si je ne m'étais pas remis dedans rapidement au début du deuxième set, ça aurait pu devenir un match très, très compliqué. Mais d'un seul coup, je me retrouve à mener 6-1, 3-0 dans le troisième."

Et ça, à l'en croire, c'est plutôt un très bon signe : "Dans tous les tournois où j'ai très bien joué, il y a toujours un moment où j'ai eu ce genre de séries où tout réussit. Donc c'était important d'être capable de faire ça aujourd'hui (dimanche, NDLR), surtout après le match contre Millman. Voir que j'avais ça en moi, être capable de contrôler les évènements, deux jours après un match compliqué, et après avoir perdu le premier set, c'était important. C'est une bonne soirée pour moi."

Il aura les clés de son quart

La thèse du "jour sans" pourrait donc tenir. Roger Federer est aux portes d'un nouveau dernier carré en Grand Chelem, et son tableau lui offre un quart contre un joueur classé à la... 100e place mondiale. Pas vraiment le genre de tapis dans lequel il se prend les pieds. Même s'il se méfie. "A vrai dire, je suis étonné que Tennys ne soit pas mieux classé, souligne-t-il, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il jouait très bien. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il mériterait d'être classé bien plus haut. J'ai vu une partie de son match contre Fognini. J'étais en train d'attendre mon match et c'était très sympa."

Puis ce sera sa première confrontation avec l'invité surprise américain. Une autre bonne raison de se méfier pour Federer. Même s'il est un observateur suffisamment attentif des choses du circuit pour ne pas partir dans l'inconnu : "J'aime comment Tennys bouge sur le court. Il est explosif. Il a une bonne première balle. C'est un bon contreur à l'échange mais il est aussi capable de prendre l'initiative. Il me rappelle un peu ces joueurs à l'ancienne, qui étaient des bons joueurs de transition." Mais sans faire injure à Sandgren, Roger Federer aura les clés de ce quart de finale. C'est son propre visage qui en dictera l'issue. Celui de dimanche devrait suffire à faire l'affaire.