Kyrgios : "J'ai l'impression d'avoir progressé en tant qu'humain"

Nick Kyrgios a perdu. Son Open d'Australie s'achève en huitièmes de finale ce qui, en soit, ne constitue pas un exploit démesuré. Mais il pourrait bien y avoir un avant et un après Melbourne 2020 pour l'enfant sauvage du tennis australien. Il est trop tôt pour le dire, pas pour l'espérer. Il a fallu un numéro un mondial pour lui barrer le chemin et, sur la forme, sa défaite contre Rafael Nadal lundi reste porteuse de certains espoirs. A condition de garder ce cap. L'intéressé a résumé son dilemme à la sortie du court : "Je sais déjà tout ça. Je le sais depuis quatre ans. Le problème, pour moi, c'est d'être capable d'avoir cette attitude-là, encore et encore."

Personne n'a de réponse à cette question, probablement pas Kyrgios lui-même. Mais lui seul pourra l'apporter. Son bourreau s'est en tout cas montré très élogieux après la bataille. Au micro de John McEnroe, d'abord, sur le court, quand Big Mac lui a demandé de glisser quelques mots sur l'incorrigible : "Que dire sur Nick ? Quand il a l'attitude qu'il a eue ce soir, il est un des plus grands talents de notre sport."

Vidéo - Nadal - Kyrgios : Le résumé 03:00

Comme tout le monde, Nadal "adore voir jouer Nick"

Un peu plus tard, en conférence de presse, le Majorquin en a remis une couche. "Je l'ai déjà dit et je n'ai pas changé d'avis, a-t-il martelé. Quand il veut jouer au tennis, quand il est concentré sur ce qu'il fait, quand il donne tout ce qu'il a, je pense vraiment qu'il peut être un joueur très important pour notre sport. Il est intéressant pour le public et je suis comme tout le monde, j'adore regarder jouer Nick. J'ai vu la plupart de ses matches dans ce tournoi, il a été fantastique, avec une attitude très positive. Il a un talent énorme, avec la possibilité d'être un client dans n'importe quel tournoi."

Au passage, l'Espagnol en a profité pour tordre le cou à une idée reçue. S'il a pu émettre des réserves sur Kyrgios, ce n'est pas en raison de ses choix parfois peu académiques sur le court. "Je ne critiquerai jamais son style de jeu, précise-t-il. Après Acapulco (l'an dernier, NDLR), les gens ont pensé que je critiquais Nick parce qu'il avait servi à la cuillère contre moi. Mais ce ne sera jamais le cas. Ça fait partie du jeu. Et honnêtement, s'il veut servir comme ça, je pense que c'est mieux pour moi. J'avais critiqué son comportement à certains moments du match et j'ai critiqué certaines choses qu'il a pu dire ou faire parce que je pensais qu'il faisait du tort à notre sport."

Nick KyrgiosGetty Images

" Je veux garder cette direction, c'est certain "

Sur ce tournoi, sur ce match, il n'y a en tout cas rien à lui reprocher ni en termes de comportement ni au niveau de son engagement. Il a pu quitter la Rod Laver Arena en laissant derrière lui la conviction d'avoir tout essayé et tout donné. Ça n'a pas toujours été le cas. "J'ai bien servi, j'ai volleyé, j'ai fait des amorties..., résume-t-il. Je pense que, contre d'autres joueurs, j'aurais parfois eu le temps de gagner trois fois le point. Mais ça en dit long sur le joueur qu'il est, le champion qu'il est. Il vous fait toujours jouer une balle de plus. Rafa a très bien joué, et mieux géré les points importants."

Alors, est-ce enfin le tournant de la maturité pour Nick Kyrgios ? Il a beaucoup fonctionné sur l'émotion ces derniers temps. Les incendies qui ont ravagé le pays ont fait de lui un homme en mission, déterminé à mettre un peu de baume au cœur d'un pays en souffrance. Pourra-t-il conserver, dans un contexte plus neutre, la même détermination ? A voir.

Mais lorsqu'on a lui a demandé s'il pensait avoir progressé ces dernières semaines, sa réponse n'a pas manqué d'intérêt : "J'ai l'impression d'avoir progressé en tant qu'humain. Comme joueur, je m'en fous un peu. Mais je me sens bien, oui. Evidemment, aujourd'hui, je suis dévasté d'avoir perdu. Mais je veux garder cette direction, c'est certain."