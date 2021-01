L'Open d'Australie se jouera-t-il bien cette année ? On peut en tout cas se poser la question après des révélations d'un journal australien. Le Sydney Morning Herald indique en effet que les propriétaires d'un hôtel qui va accueillir les joueurs du tournoi en quarantaine menacent la tenue du plan prévu. En cause, les résidents affirment n'avoir pas été informés dans des délais honorables et annoncent craindre pour leur santé.

Quoi qu'il en soit, cette rocambolesque tournure des événements pourrait donc mener jusqu'à la Cour Suprême, plus haute instance de la justice australienne, et compliquer un peu plus la tenue du premier Grand Chelem de l'année. Espérons que Nadal, Djokovic & co puissent tout de même séjourner à Melbourne pour disputer le tournoi dans des conditions suffisantes.