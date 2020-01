Premières perturbations à moins d'une semaine du Grand Chelem. Alexander Zverev et David Goffin auraient dû être les premiers à s'entraîner sur les courts du Melbourne Park, suivis par le N. 1 mondial Rafael Nadal. Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff et Karolina Pliskova ont eux aussi été contraints de suspendre leurs entraînements.

"L'entraînement a été suspendu temporairement ce matin en raison de la mauvaise qualité de l'air", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, précisant que les matches de qualification allaient toutefois se dérouler comme prévus. "Les conditions sur place s'améliorent et sont constamment surveillées", a-t-on ajouté. Des joueurs, comme Gilles Simon ou Elina Svitolina, sont montés au créneau sur les réseaux sociaux.

Les prochaines décisions seront prises en consultation avec une équipe médicale et avec le Bureau de météorologie australien, précisent les organisateurs. "Comme toujours, la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de nos supporters sont nos priorités", ont-ils assuré. Les feux de forêt qui ravagent l'Australie depuis des mois ont fait au moins 27 morts et détruit plus de 2.000 habitations. La fumée est parvenue dans plusieurs grands centres urbains y compris Melbourne.

Les matchs de qualifications, reportés dans un premier temps, ont finalement été maintenus.

Voici les résultats :

Kamke- Kovalik : 1-6, 6-7 (4)

: 1-6, 6-7 (4) Lorenzi -Menendez : 6-3, 6-3

-Menendez : 6-3, 6-3 Mager -Ebden : 7-5, 6-4

-Ebden : 7-5, 6-4 Rosol -Lamasine (FRA) : 6-4/6-3

-Lamasine (FRA) : 6-4/6-3 Gombos -Ficovich : 6-4/6-1

-Ficovich : 6-4/6-1 Marcora -Lacko : 6-3/6-2

-Lacko : 6-3/6-2 Van De Zandschulp-Lestienne (FRA) : 3-6, 6-1, 5-7