La mauvaise nouvelle est tombée sur le compte Twitter de Lucas Pouille. Il était environ 11h ce lundi matin quand le nordiste a annoncé son forfait pour le premier tournoi du grand chelem de l'année 2020. "Depuis le 9 octobre, nous avons tout mis en place pour être prêts pour le début de l'année. Nous avons suivi tous les protocoles donnés par les médecins mais malheureusement cela n'a pas suffi", a déclaré le Français, extrêmement déçu, qui manquera également la première édition de l'ATP Cup et le tournoi d'Adelaïde.

C'est un énorme coup dur pour celui qui s'était hissé dans le dernier carré du dernier Open d'Australie (ndlr : défaite face à Novak Djokovic en trois sets) après avoir notamment sorti Milos Raonic au tour précédent. Avec ce forfait, Lucas Pouille va perdre les 720 points de sa dernière demi-finale à Melbourne. Ce qui fait craindre une grosse chute au classement ATP, sûrement au-delà de la soixantième place, pour l'actuel 22e joueur mondial et deuxième joueur tricolore (ndlr : derrière Gaël Monfils dixième et devant Benoît Paire, 24e).

Vidéo - On a revu Pouille en 2019 et cela ne lui a pas réussi 02:31

Luca Pouille devait initialement revenir pour la Diriyah Tennis Cup en Arabie Saoudite en décembre. Il devrait finalement espérer rejouer en février prochain. "Maintenant mon objectif est d'être compétitif à 100% le plus rapidement possible, ce qui me permettra de revenir plus fort", a rappelé le quart de finaliste de l'US Open 2016. Avec les Jeux Olympiques à Tokyo, la saison sera longue. Et pour tenir la route, Lucas Pouille devra être dans les meilleures dispositions physiques.