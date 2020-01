Monfils a (bien) fait le job, mais il arrive sur son plafond de verre

L'histoire du jour

La question était simple. La réponse a été nette.

"Pensez-vous pouvoir gagner un tournoi du Grand Chelem?"

"Oui."

Gaël Monfils ne cache ni ses rêves ni ses ambitions. Il rêve de claquer un Majeur et, après tout, pourquoi pas. Il y a une nuance entre vouloir et pouvoir mais, après tout, si lui-même n'en est pas convaincu... Ce genre de conviction est un préalable indispensable à défaut d'être suffisant. Reste que, au vu de son passé en Grand Chelem, un tel accomplissement apparaitrait à ce stade de sa carrière comme une des plus immenses surprises de l'histoire du tennis.

Nous n'en sommes de toute façon pas là. Pour l'instant, Monfils est en huitièmes de finale. Dans le désert global du tennis français, il faut déjà le remercier d'avoir simplement tenu son rang. Comme lors du dernier US Open, heureusement que la Monf' est là. Dans cette première semaine, à l'image de son 16e de finale samedi contre Gulbis, il a fait son boulot et l'a très bien fait.

Vidéo - Monfils : "J'ai bien bossé, je me sens bien" 01:20

On lui a trop reproché par le passé son inconstance pour ne pas souligner cette régularité nouvelle. A l'exception de Wimbledon, où il avait été contraint à l'abandon dès le 1er tour face à Ugo Humbert, le numéro un tricolore a atteint la deuxième semaine à Paris, à New York et donc ici à Melbourne lors des quatre derniers Majeurs.

En atteignant les huitièmes de finale, Gaël Monfils a tenu son statut de tête de série. La question est maintenant de savoir s'il peut accomplir davantage. A partir de maintenant, chaque pas en avant aura valeur d'exploit. Dominic Thiem, qui se dressera devant lui lundi, est un énorme morceau à avaler, à peine moins comestible pour lui qu'un Federer, un Nadal ou un Djokovic. Il ne l'a jamais battu en cinq confrontations et n'avait pas existé au même stade de la compétition l'an passé à Roland-Garros.

Rien dans ce qu'il a montré ces dernières années en Grand Chelem n'incite vraiment à l'optimisme avant ce duel-là. Monfils manque d'une vraie grande victoire de référence de ce type sur une telle scène. Est-ce que ce sera enfin la bonne lundi ? On n'y mettrait pas notre main à couper. Mais lui y croit, et c'est bien l'essentiel. C'est même la seule opinion qui compte, à vrai dire.

Vidéo - Monfils - Gulbis : Le résumé 02:58

Les Tops

Le nouveau Zverev : Le tennis est un sport parfois mystérieux. Il y a deux semaines, pendant l'ATP Cup, Alexander Zverev avait presque l'air perdu sur le court. Il faisait presque peine à voir. Le voilà en huitièmes de finale à Melbourne, sans avoir perdu un seul set. On n'attendait rien de lui et c'est peut-être la clé de son succès. L'attention, côté NextGen, s'est davantage portée sur Tsitsipas ou Medvedev et ce n'est pas plus mal pour l'Allemand.

Le retour de Muguruza : On avait fini par la perdre un peu de vue. Retombée au-delà de la 30e place au classement WTA, l'Espagnole a l'air de se remettre dans le bon sens. Sa collaboration avec Conchita Martinez porte ses fruits. Muguruza a étrillé Elina Svitolina samedi et dans ce tournoi possiblement très ouvert, qui sait si elle n'aura pas un coup magnifique à jouer. Au niveau où elle évolue dans cette quinzaine, elle est en tout cas à prendre au sérieux.

Les night sessions : Depuis deux jours, c'est la fiesta. Le Federer - Millman de vendredi soir restera à coup sûr comme un des temps forts de la quinzaine. Samedi, après la Rod Laver Arena, ce fut au tour de la Melbourne Arena de vivre un moment dantesque avec ce Kyrgios - Khachanov épique et haletant, avec le happy end savoureux pour le public australien. Ce Kyrgios-là fait quand même très plaisir à voir. Et on peut vivre des grands moments même sans le "Big 3".

Vidéo - Comment Kyrgios a arraché la victoire : les 3 derniers points d'un match de folie 02:44

Les flops

La chute de Pliskova : Karolina Pliskova est tombée en 16e de finale samedi, en deux sets et deux tie-breaks, contre Pavlyuchenkova. La Tchèque n'y arrive pas en Grand Chelem. A bientôt 28 ans, elle court toujours après son premier sacre majeur mais, depuis sa demie à Melbourne il y a un an, elle est devenue une figurante puisqu'elle n'a plus dépassé les huitièmes. Pour une numéro 2 mondiale, c'est un bilan d'ensemble un peu faiblard.

La déroute de Bencic : Mais qu'est-il arrivé à Belinda Bencic ? Non, elle n'était pas blessée, elle a juste été "totalement dépassée" selon ses propres mots. Elle a été désintégrée en 49 minutes par Anett Kontaveit, 6-0, 6-1. L'Estonienne n'avait encore jamais atteint les huitièmes en Grand Chelem. "Je ne suis pas une joueuse de début de saison", a fini par lancer la Suissesse, un peu blasée après cette déconfiture d'une ampleur assez incroyable.

Vidéo - Kontaveit - Bencic : Le résumé 02:46

Juste pour savoir

Avouez, Nadal – Kyrgios, ça fait très envie quand même, non ?

Il va lui rester de l'essence lundi, au Kyrgios ? Parce que, affronter Nadal sans avoir le réservoir plein à ras bord...

Medvedev ou Rublev, quel Russe ira le plus loin dans ce haut du tableau ?

A l'aube des huitièmes, qui est la vraie favorite du tableau dames ? Barty ? Halep ? Est-il raisonnable de considérer qu'il existe une favorite vu le contexte du circuit féminin ces dernières années ?

3 stats à avoir en tête

8. Le nombre de joueuses parmi les huitièmes de finaliste, qui peuvent espérer intégrer (ou y revenir) le Top 10 à l'issue de cet Open d'Australie. Sonia Kenin aura besoin pour cela d'atteindre au moins les demi-finales. Alison Riske, Elise Mertens et Angelique Kerber doivent aller au minimum en finale alors que Qiang Wang, Anett Kontaveit, Maria Sakkari et Garbine Muguruza devront remporter le tournoi. Mais il est donc possible de débuter la quinzaine hors du Top 30 et de finir Top 10.

15. Mais où s'arrêtera-t-il ? vainqueur de David Goffin au 3e tour, Andrey Rublev vient de décrocher sa 15e victoire consécutive sur le circuit. Titré à Doha et à Adélaïde avant de venir à Melbourne, le jeune Russe a remporté ses 11 matches joués en 2020. Mais il avait aussi fini 2019 en trombe en sortant vainqueur de ses quatre simples en Coupe Davis en mois de novembre. Sa dernière défaite ? Fin octobre à Bercy, contre Jo-Wilfried Tsonga.

17. Nadal roi d'Espagne. Le numéro un mondial a pulvérisé Pablo Carreno Busta samedi au 3e tour (6-1, 6-2, 6-4). C'est la 17e victoire consécutive du Majorquin face à un de ses compatriotes. Nadal n'a plus perdu contre un autre joueur espagnol depuis l'Open d'Australie 2016. C'était face à Fernando Verdasco, au 1er tour.

Vidéo - Nadal - Carreno Busta : Le résumé 02:50

Le quiz du jour

La réponse au quiz d'hier était Tomas Berdych, que Roger Federer a battu à cinq reprises à Melbourne.

Aujourd'hui, il s'agit d'un quiz photo. Niveau relevé. Cette joueuse allemande n'a jamais été mieux classée que 29e à la WTA, mais elle a signé un coup d'éclat dans sa carrière en atteignant les demi-finales de l'Open d'Australie. De qui s'agit-il ?