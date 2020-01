Monfils blessé à la main ? "Je ne sais pas trop pourquoi c'est sorti, ça m'a empêché de... rien"

Avant le début de cet Open d'Australie, Gaël Monfils avait confié que sa préparation avait été quelque peu perturbée par une blessure à la main droite alors qu'il jouait… aux jeux vidéo. "Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j'ai tapé ma main droite contre la tête de lit, avait-il expliqué. Le côté cocasse de la cause de ce petit pépin physique a pris une ampleur qui, visiblement, a un peu agacé le numéro un français.

Mardi, après sa victoire expéditive contre Hyen-Sun Lu, il est donc revenu au micro d'Eurosport sur cet incident qui, à ses yeux, est d'abord un non-évènement. "On doit remettre un peu les choses dans leur contexte, a déclaré la Monf'. Je ne sais pas trop pourquoi c'est sorti, c'est quelque chose que j'ai eu le 7 décembre, ça m'a empêché de... rien." Il y a quelques jours, le numéro 10 mondial avait avoué souffrir "d'un œdème osseux" à la main. Mais rien de grave, a priori.

" Je bouge bien, je joue bien, et j'ai envie de faire un bon tournoi "

"J'ai peut-être pris quelques jours de plus, mais si on regarde bien, j'ai fait ma préparation foncière, j'ai joué en Arabie Saoudite, a poursuivi le Parisien. Ça fait un mois que je suis en Australie, un mois que je m'entraine dur. Je crois que je bouge bien, je joue bien, et j'ai envie de faire un bon tournoi."

Voilà pour la mise au point, même si c'est l'intéressé lui-même qui, en fin de semaine dernière, expliquait avoir pris du retard à cause de ce petit accident. "J'ai eu une préparation un peu tronquée car je me suis blessé en décembre dernier, donc je n'ai pas pu jouer autant que je le voulais", disait-il alors.

Gaël Monfils se veut donc rassurant. Il l'est aussi concernant la petite alerte qui l'a obligé à prendre un long temps mort médical mardi lors de son 3e set face à Lu. Rien de bien méchant, là encore, à l'écouter : "J'ai fait un faux mouvement, rien de très grave. Ça m'a permis de prendre cinq minutes de repos pour que ça aille un peu mieux." Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre Ivo Karlovic et Vasek Pospisil.