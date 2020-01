"Je vais quand même profiter parce qu'on est à Melbourne, c'est une belle ville (…) Je vais poser la raquette car je la vois tous les jours depuis un moment. Il faut décompresser et je vais aller boire un petit verre." Voici ce que déclarait Benoît Paire il y a deux jours, après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie, battu par Marin Cilic en cinq sets. Cela avait de quoi interroger, puisqu'il avait un double à jouer, avec Simone Bolelli… et il l'a bien fait ce vendredi ! La paire franco-italienne a créé la sensation en éliminant dès le 1er tour le duo tricolore constitué de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, qui avait soulevé le trophée l'an passé.

Un débreak blanc... insuffisant

Sur l'ensemble du match, Paire et Bolelli ont été plus efficaces sur balles de break (2/2) que les vainqueurs du dernier Masters de double (1/5). Le match aurait pu se terminer plus vite encore qu'en 1h18, sans le sursaut de Mahut et Herbert. Ils ont débreaké sur un jeu blanc, alors que Paire était au service pour la gagne (6-4, 5-4). Mais le tie-break leur a été fatal (6-4, 7-6(3)).

Pour Mahut et Herbert, c'est un sacré coup d'arrêt, alors que le Masters de Londres avait apposé un point final superbe à une saison 2019 tumultueuse, marquée par la mise entre parenthèses de leur collaboration. Pour Paire et Bolelli, la suite, c'est un 2e tour face au duo belge Joran Vliegen - Sander Gillé.