Open d'Australie

Ce n’est pas la fin de tournoi dont elle rêvait. Après les éliminations de Serena Williams, Naomi Osaka et Karolina Pliskova entre autres, Ashleigh Barty avait vu ses chances de sacre à domicile prendre de l’ampleur. Et son quart de finale maîtrisé face à Petra Kvitova, finaliste à Melbourne l’an passé, avait de quoi la conforter dans ses certitudes. Oui mais voilà, Sofia Kenin ne l’entendait pas de cette oreille, et ce sera bien la jeune Américaine qui se battra pour son premier titre en Grand Chelem. Le public australien, déjà assommé par un soleil de plomb jeudi, a pris un sacré coup sur la tête.

Difficile dans ce contexte de se prêter au jeu de la conférence de presse. Mais Ashleigh Barty n’est pas du genre à se défiler. Elle a même surpris son monde en débarquant devant les micros avec un nourrisson dans les bras. "C’est ma nièce Olivia, elle a 11 ou 12 semaines. Elle m’a rendu le sourire dès que je l’ai vue en sortant du court. Tout va bien, tout va bien", a-t-elle indiqué comme pour se rassurer elle-même, tout en cajolant le bambin. Une manière de dire : il y a des choses plus importantes que le tennis.

L’Australienne est ensuite revenue sur sa prestation en dents de scie. "Je ne me suis jamais sentie super à l’aise dans ce match. Ma tactique initiale ne marchait pas, donc j’ai essayé de passer au plan B, voire au plan C. J’ai dû creuser pour trouver une solution. Je suis à deux points de m’imposer en deux sets, ce qui est décevant." La numéro 1 mondiale a ainsi eu deux occasions de virer en tête à 6 points à 4 dans le tie-break initial, puis deux autres de remettre les compteurs à zéro dans la seconde manche, sans y parvenir.

Trop passive, Barty a usé et abusé du slice, sans réussir vraiment à prendre les devants à l’échange. "J’ai eu du mal à trouver la position idéale sur le court. (…) Parfois les choses tournent dans votre sens, parfois dans celui de l’adversaire. C’est le sport, c’est la vie", a-t-elle ajouté, fataliste. Fair-play, elle n’a pas manqué de saluer la performance de Kenin. "Elle mérite du respect et d’être reconnue à sa juste valeur, elle a été agressive et meilleure que moi sur les points importants aujourd’hui. Elle est capable de s’adapter, de contrôler les choses du fond de court. Elle a réussi à avancer à de trop nombreuses reprises aujourd’hui, je devais me battre pour inverser la tendance. Elle joue avec beaucoup de confiance en ce moment."

Pourtant, l’Américaine n’a pas été vraiment supérieure durant cette partie. Et c’est bien Barty qui a semblé flancher aux moments cruciaux. A cause du poids des attentes de tout un peuple ? "Non pas vraiment. J’ai déjà été en demi-finale de Grand Chelem. Oui, c’est différent à la maison, c’est sûr. Mais j’ai profité de cette expérience, de chaque jour que j’ai passé en Australie, j’adore jouer ici", a-t-elle balayé d’un revers de la main.

On n’est pas obligé de la croire sur parole. Mais on peut reconnaître à l’Australienne son humilité dans la défaite, surtout deux mois après la déception de la finale perdue en Fed Cup… toujours à domicile (mais cette fois à Perth). Elle n’a d’ailleurs pas cherché d’excuse, pourtant les conditions extrêmes de chaleur auraient pu constituer un joli prétexte. "J’ai grandi dans le Queensland, je suis habituée à jouer pendant l’été australien et sous le soleil. (…) C’est décevant, mais c’est un super début de saison. Si on m’avait dit il y a trois semaines que je gagnerais à Adélaïde avant de faire demi-finale ici, j’aurais signé immédiatement. Je me suis mise en position de gagner le match, mais je n’ai pas su le faire."