C’est un premier gros coup dur pour le tableau féminin de l’Open d’Australie. Bianca Andreescu, l’une des attractions du circuit et révélation de la saison dernière, a indiqué samedi qu’elle ne serait pas au rendez-vous de Melbourne. Blessée au genou gauche lors du Masters de Shenzhen en novembre dernier, la 6e joueuse mondiale s’était déjà retirée du tournoi d’Auckland et elle ne sera donc pas prête pour le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, après avoir gagné le dernier en 2019 à Flushing Meadows.

"Ma rééducation se passe bien, je me sens plus forte et mieux chaque jour", a tweeté en préambule l’intéressée. "Mais, après en avoir discuté avec mon équipe et sur les conseils des docteurs, il semble que l’Open d’Australie arrive trop tôt pour moi et je ne serai pas capable d’y figurer cette année. C’était une décision difficile à prendre, parce que j’aime jouer à Melbourne, mais je dois respecter le temps de récupération nécessaire pour mon genou et mon corps", a-t-elle ajouté.