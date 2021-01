"La principale raison était la quarantaine. Je lui ai parlé il y a un mois et il avait deux options. Il pouvait venir avec toute la famille et la mettre en quarantaine. Le problème est que Mirka (la femme de Federer, NDLR) et ses enfants ne pouvaient pas quitter la chambre d'hôtel pendant 14 jours. L'exception concerne uniquement les joueurs. Lui pouvait sortir, s'entraîner et revenir, mais la famille ne pouvait pas. Mirka n'a pas approuvé l'idée", a ainsi expliqué l'ancien joueur brésilien.