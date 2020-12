Roger Federer va-t-il passer un an sans jouer ? Si l'on en croit l'agence américaine, Associated Press, qui relate les propos de Tony Godsick, l'agent du joueur suisse, oui. Alors qu'il n'a plus joué depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie 2020 perdue face à Novak Djokovic, Federer devait être absent de l'édition 2021. Il pourrait reprendre la compétition après le premier Grand Chelem de l'année qui devrait se dérouler du 8 au 21 février.

"Roger a décidé de ne pas jouer à l'Open d'Australie 2021, a expliqué Godsick à AP. Il a fait de gros progrès avec son genou et sa condition ces derniers mois. Cependant, après avoir consulté son équipe, il a décidé que la meilleure décision pour lui sur le long terme était de revenir au tennis après l'Open d'Australie." En 2020, Roger Federer (39 ans) n'a disputé que six petits matches, tous à Melbourne avant de prendre la décision de subir une première opération sur son genou droit. Par la suite, les tournois de tennis ont dû s'arrêter à cause de la pandémie de Covid-19 mais Federer, contrairement à d'autres, n'a pas repris en août, se faisant opérer une nouvelle fois du genou et mettant fin à sa saison.

Un retour envisagé fin février

"Je vais discuter dans les prochaines semaines avec les tournois qui débutent à la fin février, poursuit l'agent de Federer. Ensuite, nous commencerons à établir un calendrier pour le reste de l'année." Jamais Federer n'a été éloigné des terrains aussi longtemps et jamais il n'a manqué deux grands chelems consécutifs. Avec l'US Open et Roland-Garros en 2020 (Wimbledon a été annulé) plus l'Open d'Australie 2021, ce chiffre grimpera à trois. Depuis plusieurs années maintenant, Federer n'hésite pas à zapper des tournois importants. Le but ? Durer alors qu'il aura 40 ans en août prochain.

En 2016, il avait effectué une pause de six mois avant de faire son retour à Melbourne justement. Exceptionnel sur le court, il avait atteint la finale où il avait dominé son rival de toujours, Rafael Nadal en cinq manches. Un an plus tard, il décrochait de nouveau le titre dans le premier Grand Chelem de la saison, portant son total en Majeurs à 20. Depuis, il de nouveau rallié la finale d'un Grand Chelem, à Wimbledon 2019, se procurant même deux balles de match avant de voir Novak Djokovic s'imposer. Il devra donc encore patienter pour avoir l'occasion d'à nouveau tutoyer les sommets.

