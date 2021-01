Les organisateurs du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, prévu du 8 au 21 février, ont confirmé qu'ils avaient trouvé un nouvel hôtel après l'annulation par le Westin de Melbourne de son projet d'héberger joueuses et joueurs pendant les deux semaines de quarantaine précédant l'évènement. " Plusieurs hôtels à Melbourne ont déjà été réservés, y compris un hôtel de remplacement pour le Westin, afin d'accueillir en toute sécurité le groupe international de joueurs ", déclarent les organisateurs dans un communiqué publié mardi. Selon les médias locaux, le projet a été abandonné devant la menace de plusieurs résidents permanents de l'hôtel de luxe de saisir la justice.

"Il y a beaucoup de pièces à ce puzzle logistique et les dernières sont en cours de finalisation en ce moment même", a souligné mardi sur Twitter Craig Tiley le patron de la fédération australienne de tennis. Pour amener des joueurs du monde entier, "nous aurons jusqu'à 18 avions et chacun sera limité à une capacité de 20% afin de garantir que les vols soient aussi sûrs que possible pour tout le monde", a précisé celui qui est également le directeur du tournoi.