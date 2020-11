Un report d'une ou deux semaines de l'Open d'Australie, censé débuter le 18 janvier, est désormais "très probable" en raison des restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a déclaré mercredi Martin Pakula, le ministre des Sports du gouvernement de l'État de Victoria. "Je continue de penser qu'il est beaucoup plus probable que ce soit un délai plus court que plus long", a immédiatement nuancé M. Pakula.