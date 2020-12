Le futur de Roger Federer passionne forcément. Et le moindre indice est bon à prendre. Ce samedi, c'est Craig Tiley qui en a donné un. Alors qu'il intervenait pour officialiser les nouvelles dates de l'Open d'Australie - décalé de trois semaines (8-21 février) en raison de la pandémie du Covid-19 -, le directeur du premier Grand Chelem de l'année a glissé un petit mot sur le Suisse, vainqueur de vingt Majeurs. " Roger s'est engagé à faire le voyage à Melbourne. Mais ça dépendra beaucoup de la manière dont son genou répondra à ces opérations dans les deux ou trois prochaines semaines ", a glissé le patron du tournoi lors d'un discours rapporté par L'Equipe .

Ces propos vont dans le sens de la dernière sortie médiatique de Roger Federer. Ecarté des terrains depuis de longs mois après avoir subi deux opérations à un genou, le natif de Bâle avait émis des doutes sur ses chances de jouer à Melbourne dimanche dernier. " C'est une course contre la montre. Bien sûr, cela aiderait si j'avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de choses ", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de remise de prix en Suisse .

Federer, qui n'a joué qu'un seul tournoi en 2020 (ndlr : l'Open d'Australie où il a perdu contre Novak Djokovic, en demi-finales), avait même évoqué une possible retraite : "J'espère qu'en 2021, je retrouverai les courts. On verra bien... Mais si ma carrière devait s'arrêter là, eh bien ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense". De quoi mettre le feu à la planète tennis. Toute information sur son état de santé va alors être scrutée avec attention. En attendant d'en savoir plus, Federer, en quête notamment cette année d'un 9e sacre à Wimbledon, est arrivé à Dubaï, selon Espn. Comme souvent à l'heure de préparer une nouvelle saison, il a choisi les Émirats arabes unis pour s'acclimater aux conditions climatiques. En espérant pouvoir défendre ses chances dans quelques mois à Melbourne.