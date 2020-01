Il l’a échappé belle. Stan Wawrinka ne s’est pas amusé jeudi face à l’Italien Andreas Seppi au 2e tour de l’Open d’Australie. Mené d’un break dans le cinquième set, le Vaudois a trouvé les ressources pour s’imposer (4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4) au terme d’une empoignade de plus de trois heures et demie (3h38 exactement) sur la Margaret Court Arena. S’il veut voir la deuxième semaine à Melbourne, il devra terrasser le géant John Isner samedi.

On le sait, Stan Wawrinka carbure au diesel. Il a souvent du mal à mettre la machine en route dans les premières semaines de Majeurs, avant (souvent) de devenir redoutable par la suite. Le Vaudois, tête de série numéro 15 en Australie, n’a pas failli à sa réputation jeudi, évitant d’un rien une sortie bien prématurée face à l’expérimenté Andreas Seppi (35 ans). Même s’il a souvent semblé en contrôle dans la partie, il s’est retrouvé en bien fâcheuse posture : mené d’un break, 4-3 dans la manche finale, il a fait preuve de nerfs d’acier pour ne pas couler.

Wawrinka sur courant alternatif

Mal parti donc et mené un set à zéro, le Suisse avait pourtant retourné la situation à son avantage, s’adjugeant les deux manches suivantes et trouvant peu à peu son rythme. Il a fait les points (54 coups gagnants) et les fautes (65) contre un adversaire réputé pour ses qualités de contreur et qui avait créé une immense sensation voici cinq ans en faisant tomber un autre Suisse, Roger Federer au 3e tour du même tournoi.

Fidèle à sa réputation, l’Italien s’est accroché comme un damné et a profité d’une baisse de concentration chez Wawrinka pour s’offrir le droit de disputer un cinquième set. Un petit grain sel s’est alors immiscé dans la machine suisse, et lorsqu’il a cédé son service à 3-3, il semblait bien mal embarqué. Mais en champion, il est allé chercher les trois derniers jeux, le doigt sur la tempe comme pour montrer qu’il restait un monstre mental. Wawrinka est toujours en vie et attention, il a peut-être trouvé son match-déclic.