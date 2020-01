Le décor est planté. Les principaux favoris ont désormais une idée de ce à quoi va ressembler leur parcours lors de cette édition 2020 de l’Open d’Australie. Effectué jeudi, le tirage au sort a placé Roger Federer dans la moitié de tableau de Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov et Matteo Berrettini les accompagneront dans cette partie basse. Le numéro 1 mondial Rafael Nadal a, de son côté, hérité de Dominic Thiem et de Daniil Medvedev notamment dans la partie haute.

En route pour défendre son titre et aller chercher une 8e couronne à Melbourne, Novak Djokovic pourrait donc devoir écarter ses deux grands rivaux en demi-finale et en finale. Mais le Serbe ne doit pas encore l’envisager, car avant d’en arriver, lui comme Roger Federer et Rafael Nadal auront fort à faire. Le numéro 2 mondial débutera face au puissant Allemand Jan-Lennard Struff, avant de retrouver potentiellement le Japonais Tatsuma Ito ou un qualifié au 2e tour, puis le Britannique Daniel Evans au 3e. Ce dernier est en forme et pourrait donner un peu de fil à retordre au "Djoker".

Vers un huitième explosif entre Nadal et Kyrgios ?

Mais cette entrée en matière devrait permettre au Serbe de bien se mettre en route, avant un duel potentiel face à Diego Schwartzman en huitième et un éventuel quart contre Stefanos Tsitsipas. Mais Djokovic n’est pas le moins bien loti des monstres du circuit. Pour Federer, les choses sérieuses vont commencer plus tôt. S’il devra se méfier de l’Américain Steve Johnson, puis du Serbe Filip Krajinovic selon toute vraisemblance lors des deux premiers tours, le Suisse devrait faire face à un premier test d’envergure contre le Polonais Hubert Hurkacz au 3e. La pente devrait encore se raidir pour lui en huitième de finale, où l’attendra, si la logique est respectée, le dangereux Canadien Denis Shapovalov. Bref, le numéro 3 mondial, qui n’a pas encore disputé le moindre match en 2020, devra trouver son rythme de croisière avant même la seconde semaine.

Rafael Nadal, lui, devrait avoir le temps de monter en température. Les trois premiers tours ressemblent à des formalités pour le numéro 1 mondial : après le Bolivien Hugo Dellien, ni l’Argentin Federico Delbonis ou le Portugais Joao Sousa au 2e tour, ni un probable duel contre son compatriote Pablo Carreno Busta au 3e, ne paraissent de taille à le faire frémir. Mais en huitième de finale, il sera vraisemblablement amené à changer de braquet, soit face à Karen Khachanov, soit face à… Nick Kyrgios. C’est assurément l’affiche que le public australien attend, mais avec le facétieux Nick, difficile de se projeter. En quart puis en demie, le Majorquin pourrait ensuite enchaîner face à Thiem et Medvedev, tout sauf une partie de plaisir.

Les huitièmes théoriques :

Nadal - Khachanov

Monfils - Thiem

Medvedev - Wawrinka

Goffin - Zverev

Berrettini - Fognini

Shapovalov - Federer

Tsitsipas - Bautista Agut

Schwartzman - Djokovic

Les quarts théoriques :

Nadal - Thiem

Medvedev - Zverev

Berrettini - Federer

Tsitsipas - Djokovic

Plus d'infos à suivre...