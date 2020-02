Un petit set lâché d'entrée puis le métronome s'est mis en route : Le parcours de Novak Djokovic

1er tour : "L'exploit" de Struff

L'adversaire : Jan-Lennard Struff (Allemagne - 37e mondial)

Le score : 7-6, 6-2, 2-6, 6-1

Le match : Jan-Lennard Struff, pour une entrée en matière, ce n'était pas un cadeau. Novak Djokovic aura connu quelques sautes de concentration sur la Rod Laver Arena face à l'Allemand. Le Serbe laisse même trainer une manche en cours de route avant de s'imposer en quatre sets, sans toutefois être vraiment inquiété. Mais Struff a joué crânement sa chance dès le début du match. Il tombe avec les honneurs. Personne ne fera mieux que lui par la suite.

La stat : 900. Novak Djokovic signe ce jour-là la 900e victoire de sa carrière sur le circuit professionnel.

La décla : "Même si j'ai perdu le 3e set, je me suis senti en contrôle dans le match. Ce n'était pas un tirage facile mais, en fait, j'aime les tirages durs au 1er tour. Ils m'obligent à être tout de suite dans mon tournoi."

Vidéo - Djokovic - Struff : le résumé 02:57

2e tour : Une formalité

L'adversaire : Tatsuma Ito (Japon - 145e mondial)

Le score : 6-1, 6-4, 6-2

Le match : Beaucoup plus simple que le précédent. Le Japonais Tatsuma Ito, 145e mondial et bénéficiaire d'une wild-card pour intégrer le tableau final, n'a pas les moyens de contrarier le septuple maitre des lieux. Malgré de conditions venteuses, tout ce qu'il déteste, Djokovic n'a besoin que de 95 minutes pour effacer l'obstacle, sans concéder la moindre balle de break sur l'ensemble de la rencontre.

La stat : 93. Le pourcentage de points gagnés derrière sa première balle par Novak Djokovic (43 points gagnés sur 46 joués).

La décla : "C'était la première fois que je l'affrontais, je ne l'avais pas beaucoup vu jouer. Mais j'ai bien fait mes devoirs, bien analysé son jeu et j'étais prêt."

Vidéo - Djokovic sans pitié : le résumé de sa victoire face à Ito 02:35

3e tour : Toujours plus vite

L'adversaire : Yoshihito Nishioka (Japon - 71e mondial)

Le score : 6-3, 6-2, 6-2

Le match : Troisième match et deuxième confrontation avec un joueur nippon, que Djokovic connaissait beaucoup mieux pour l'avoir affronté en Coupe Davis fin 2019. En fin de programme nocturne sur la Rod Laver Arena, "Nole" se montre encore plus pressé qu'au tour précédent puisqu'il s'impose en une heure et vingt-cinq minutes. Le rouleau-compresseur de Belgrade tourne déjà à plein régime. Une fois encore, il se montre redoutable au service.

La stat : 8. Le nombre de points perdus par le Serbe sur sa mise en jeu.

La décla : "Je ne sais pas si je peux servir beaucoup mieux qu'en ce moment. En termes de rythme, de qualité de première balle, je suis vraiment très satisfait."

Vidéo - Djokovic - Nishioka : le résumé 02:56

Huitième de finale : Schwartzman pas de taille

L'adversaire : Diego Schwartzman (14e mondial)

Le score : 6-3, 6-4, 6-4

Le match : C'était son premier test potentiel. Sa première tête de série. Mais Novak Djokovic ne moufte pas. Pas un cil ne bouge. Toujours aussi autoritaire, le "Djoker" marche sur un Diego Schwartzman rapidement sevré de solutions. Accrocheur comme il l'est toujours, l'Argentin de poche tient son adversaire en respect pendant six jeux. Puis c'est la cavalcade. En un peu plus de deux heures, Djokovic s'impose mais concède son premier break depuis le 1er tour.

La stat : 50. C'était le 50e huitième de finale de la carrière de Novak Djokovic, cap qui marque l'entrée en seconde semaine. Dans l'histoire du tennis, seul Roger Federer est devant lui dans ce domaine (67e).

La décla : "Diego était en forme, il n'avait pas perdu un set en trois matches. Mais je suis très content. j'ai beaucoup de confiance, je sens bien la balle, je sers bien. Une performance solide."

Vidéo - Djokovic - Schwartzman : le résumé 02:59

Quart de finale : Raonic inoffensif

L'adversaire : Milos Raonic (Canada - 35e mondial)

Le score : 6-4, 6-3, 7-6

Le match : C'est peu dire que Milos Raonic avait impressionné depuis le début du tournoi. Pas breaké une seule fois, le Canadien avait assommé tous ses adversaires, y compris un certain Stefanos Tsitsipas, sorti sans ménagement en trois sets en 16e de finale. Mais Djokovic, c'est autre chose. Le Serbe fait jouer Raonic plus que n'importe qui d'autre. Impérial pendant deux sets et ultra-dominateur à l'échange, Djokovic est un peu plus bousculé dans le 3e acte, qu'il remporte au jeu décisif.

La stat : 43. Milos Raonic s'est trouvé vulnérabilisé quand sa première balle n'est pas passé. Le géant de l'Ontario n'a remporté que 43% des points sur sa seconde balle.

La décla : "J'ai encore une fois très bien servi. J'ai beaucoup travaillé dessus à l'intersaison, fait des petits ajustements. Quand je sers comme ça, avec un très haut pourcentage de premières balles, ça m'aide à être plus confortable à l'échange."

Vidéo - Djokovic - Raonic : Le résumé 02:59

Demi-finale : Federer, bête blessée

L'adversaire : Roger Federer (Suisse - 3e mmondial)

Le score : 7-6, 6-4, 6-3

Le match : Ce 50e acte de la rivalité entre Novak Djokovic et Roger Federer aurait pu ne jamais avoir lieu. D'abord parce que le Suisse est miraculé dans ce tournoi. Face à John Millman et plus encore Tennys Sandgren, il a vu la sortie de très près. On a même craint un temps que Federer, souffrant de la cuisse, ne puisse tenir sa place. Finalement bien présent, il démarre en trombe pour mener 4-1 et trois balles de double break. Un peu nerveux, "Nole" laisse passer l'orage, sauve son service, débreake, arrache le 1er set. A partir de là, circulez, il n 'y aura plus grand-chose à voir.

La stat : 26. Roger Federer a signé 26 coups gagnants dans le 1er set. Un total colossal. Mais cela n'a pas suffi à le remporter. C'est dire...

La décla : "Roger était manifestement diminué. J'ai essayé de me concentrer uniquement sur moi, et pas sur la façon dont il se déplaçait, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'étais un peu nerveux en début de match à cause de ça. Mais gagner le premier set a été la clé."