En l'espace de deux ans, Alexander Zverev a expérimenté la conception du "tout jetable" de notre époque. Nouvelle vedette à 20 ans, l'Allemand serait aujourd'hui bon pour la casse à 22. Parce qu'il a gagné très tôt des titres d'importance (un premier Masters 1000 à tout juste 20 ans, le Masters de Londres à 21), ce que personne n'avait accompli depuis des lustres, beaucoup ont attendu de lui qu'il déloge les trois géants du circuit à court terme ou, au moins, s'immisce entre eux.

Mais la crise de croissance traine en longueur pour le grand Sascha. Il plafonne depuis de nombreux mois. A un haut niveau, certes (il se maintient dans le Top 10 et figurait encore parmi les huit Maitres londoniens fin 2019), mais il plafonne. Un syndrome que d'autres ont connu avant lui. Comme Roger Federer, attendu dès 2001 après sa victoire majuscule contre Pete Sampras à Wimbledon, et qui mit finalement deux années supplémentaires à émerger en vainqueur de Grand Chelem.

Rester dans sa bulle

Invité jeudi à réagir à cette comparaison avec son glorieux ainé suisse, Zverev a eu une réponse intéressante. Pour lui, leurs cas sont incomparables, tout simplement parce que les temps ont changé. "Je pense que c'est très différent d'il y a 20 ans, a-t-il jugé après sa victoire en trois sets contre Gerasimov (7-6, 6-4, 7-5) jeudi. C'est peut-être plus difficile pour nous. Avec les smartphones, les réseaux sociaux, c'est compliqué. A l'époque, pour s'informer, pour lire la presse, il fallait sortir acheter le journal. Aujourd'hui, tu ouvres Instagram et tu as 5 millions de personnes qui ont une opinion sur toi."

Tout le monde a toujours eu un avis sur tout. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les personnes sur lesquelles ces opinions sont émises y sont directement exposées. "Même si les gens vous disent qu'ils ne lisent pas ce qui les concerne, ils le font quand même, assure Zverev. C'est dans un coin de leur tête, ils sont au courant. J'essaie de rester dans ma bulle, de rester éloigné de tout ça. Pendant les tournois du Grand Chelem, les grands rendez-vous, je regarde les réseaux sociaux le moins possible."

Sur la Next Gen : "Je pense qu'on s'aide les uns les autres"

La jeune génération doit donc non seulement composer avec une exposition plus large au regard extérieur que sa devancière, et il lui faut, en prime, assumer la comparaison avec le Big 3 qui phagocyte tout. Mais Alexander Zverev veut croire que la NextGen n'est plus très loin de prendre sa part. Et selon lui, il pourrait y avoir un effet d'entrainement. "Je pense que quand l'un d'entre nous aura gagné un Grand Chelem, ce sera beaucoup plus facile derrière pour tout le monde. Je le crois vraiment", dit-il.

A ce titre, chaque nouvelle étape franchie aide non seulement le principal intéressé, mais aussi ses jeunes comparses. "On se regarde les uns les autres, reprend l'Allemand. Quand j'ai gagné un Masters 1000, ça a fait du bien à tout le monde. J'ai gagné le Masters. Khachanov a gagné un Masters 1000. Mais c'est vraiment avec Tsitsipas et sa demi-finale ici l’an dernier que ça a démarré. Ensuite Medvedev est allé en finale de l'US Open. Je pense qu'on s'aide les uns les autres. Peut-être que certains ne voudront pas l'admettre parce que chacun a des relations plus ou moins étroites avec les autres, mais si l'un d'entre nous remporte un Grand Chelem, ce sera bon pour tous les autres."