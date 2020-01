Zverev : "Pour la première fois en Grand Chelem, je n'ai pas regardé loin devant moi"

Avez-vous des regrets sur ce match ?

Alexander ZVEREV : J'ai eu beaucoup d'occasions. 14 balles de break, c'est beaucoup dans un match comme ça. Mais sur les points importants, je n'ai pas joué mon meilleur tennis. C'est là-dessus que s'est joué le match, sur les points les plus importants. J'ai des balles de set dans le 3e. J'ai des opportunités dans le 4e. Je devrai faire mieux là-dessus la prochaine fois. Mais il faut lui donner du crédit. Il joue un tennis incroyable en ce moment.

Etiez-vous plus nerveux que d'habitude, pour votre première demi-finale de Grand Chelem ?

A.Z. : J'étais nerveux au début. C'est normal, je pense. Mais à l'arrivée, c'était un grand match. On a eu quelques échanges incroyables. Dominic a joué à un niveau très élevé. C'est l'adversaire le plus fort que j'ai affronté dans ce tournoi. Il mérite d'être en finale.

Y aura-t-il un avant et un après Open d'Australie 2019 pour vous ?

A.Z. : A chaud, je suis un peu déçu d'avoir perdu. Mais c'est un super tournoi pour moi. Je suis venu avec un état d'esprit différent. Je ne jouais pas très bien en arrivant. J'ai pris match par match, j'y suis allé pas à pas. D'habitude, je ne fais pas ça en Grand Chelem.

Concrètement, comment cela s'est-il manifesté ?

A.Z. : Pour la première fois en Grand Chelem, je n'ai pas regardé loin devant moi. Je savais juste que j'avais un adversaire qui arrivait et je que devais bien jouer pour les battre. A la fin de mes matches, je me mettais dans le vestiaire, et j'attendais qu'on me dise qui j'allais affronter derrière. Je n'ai pas joué du super tennis au début du tournoi. C'est à partir du match contre Verdasco, puis Rublev, que ça a changé. Là, j'ai vraiment très bien joué.

Vous avez retrouvé votre service aussi, dans cette quinzaine...

A.Z. : Je me suis beaucoup entrainé. J'ai beaucoup travaillé, on en a parlé, j'ai passé des heures sur ce coup. Je savais que ça reviendrait.

Qu'est-ce qui fait de Dominic Thiem un joueur si dur à affronter, y compris sur dur désormais ?

A.Z. : Avant, c'était un très bon joueur de terre battue avec tout ce qu'il faut, il couvrait beaucoup de terrain, tout ça. Mais maintenant, il a un jeu beaucoup plus complet. Il joue beaucoup plus à plat aussi. Il est beaucoup plus dur à battre sur surface rapide aujourd'hui.

Pensez-vous qu'il puisse battre Djokovic en finale ?

A.Z. : Ce sera dur, mais je pense qu'il a une chance, si physiquement il est bien. Il a joué beaucoup de matches longs et difficiles. Mais je en suis pas dans son corps, il faut lui poser la question. Mais oui, il peut gagner, il joue suffisamment bien pour ça. Pour moi, il joue par exemple beaucoup mieux encore qu'à Londres (au Masters, fin 2019, NDLR).

Dominic a 26 ans, vous en avez 22. Est-ce que d'une certaine manière c'est rassurant pour vous ? Vous avez encore le temps...

A.Z. : Chacun avance a son rythme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de comparer. Ce que font les autres ne comptent pas pour moi. Je vais suivre mon chemin et être le meilleur possible. J'ai encore des choses à prouver.