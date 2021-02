Vendredi, après avoir battu Taylor Fritz au terme d'un vrai petit mélodrame, Novak Djokovic avait parlé "d'une des plus grandes victoires" de sa carrière, compte tenu des circonstances. Il est peu probable qu'il garde un souvenir aussi fort de son huitième de finale de l'Open d'Australie remporté dimanche contre Milos Raonic, tant le fait de battre le Canadien relève de la routine pour lui, même avec des abdominaux plus ou moins en feu. Pourtant, ce succès marque un cap non négligeable puisqu'il s'agit de son 300e en Grand Chelem.