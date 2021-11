Novak Djokovic continue de jouer la montre. En attendant, il peut compter sur le soutien d'Alexander Zverev. La participation du Serbe à l'Open d'Australie est fortement remise en cause depuis que le patron du tournoi a confirmé que seuls les joueurs complètement vaccinés contre le Covid-19 seraient autorisés à venir à Melbourne. Et le N.1 mondial, de nouveau interrogé sur le sujet samedi, a encore botté en touche. Mais Sascha, lui, estime qu'un compromis est possible.

Ad

Face à Zverev, Djokovic a remporté le point du match (et peut-être de la semaine)

Tennis Medvedev - Zverev : 5 stats à connaître avant le choc final IL Y A 3 HEURES

J'espère que le gouvernement australien fera une exception ou quoi que ce soit d'autre pour qu'il puisse y participer", a confié Zverev en conférence de presse, samedi soir, J'espère qu'il pourra jouer. Je suis le N.3 mondial donc, s'il ne joue pas, il sera plus facile de gagner le tournoi. C'est évident. Mais il est le N.1 donc il doit être là". ", a confié Zverev en conférence de presse, samedi soir, juste après avoir battu "Nole" en demi-finale du Masters . "".

suivre les règles" : "C'est un sujet complexe et très politique, a-t-il ajouté. Nous nous rendons dans un autre pays. Et ça dépasse le cadre du tennis." Les autorités australiennes ont d'ores et déjà fait savoir Mais l'Allemand, totalement vacciné contre le Covid-19, a également rappelé que les joueurs devaient "" : ", a-t-il ajouté.." Les autorités australiennes ont d'ores et déjà fait savoir qu'aucune autre solution qu'une vaccination complète n'était envisageable pour participer au tournoi. Ce qui ne fait pas les affaires de Djokovic.

Plus puissant, plus solide, Zverev n'a laissé aucune chance à Djokovic

ATP Finals Plus puissant, plus solide, Zverev n'a laissé aucune chance à Djokovic IL Y A 3 HEURES