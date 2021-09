Aujourd'hui, Discovery et Tennis Australia ont annoncé leur accord pour la diffusion de l'Open d'Australie en direct et en exclusivité jusqu'en 2031, à travers l'Europe. Cet accord à long terme, qui débutera en 2022, comprend tous les droits télévisés et numériques, prolongeant ainsi le partenariat entre Eurosport et le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, après avoir diffusé son premier Open d'Australie en 1995.

Dans le cadre de cet accord d'une durée de 10 ans, Discovery utilisera ses chaînes, plateformes et marques mondiales - parmi lesquelles Eurosport - pour mettre en lumière l'Open d'Australie auprès d'un large public. Au-delà de l'événement sportif, Discovery et la Fédération Australienne de Tennis collaboreront pour créer de nombreux contenus lifestyle et divertissement afin de raconter de plus grandes histoires. Réputée dans le monde entier pour ses contenus non-fictionnels couvrant les thématiques très populaires de la maison, l'aventure, le voyage, la nourriture, la nature, l'environnement et la science, Discovery et Tennis Australia viseront à engager l'ensemble de leurs publics pour favoriser le développement du tournoi au cours de la prochaine décennie.

Dans le même temps et sur une base paneuropéenne, Discovery détiendra également les droits exclusifs pour le tournoi d'Adelaïde International, un événement clé pour les joueurs dans leur préparation à l'Open d'Australie.

Open d'Australie Monfils à l'aveugle, Kyrgios showman, Medvedev en feu : Le Top 10 des plus beaux points 24/02/2021 À 17:44

Durant l'Open d'Australie 2021, des audiences records ont été enregistrées via l'application Eurosport et Eurosport.com, avec une augmentation de 36% des démarrages de vidéos par rapport à 2020 et une hausse de 84% des minutes regardées. Durant l'événement, le nombre de visiteurs uniques sur les plateformes numériques d'Eurosport a également augmenté avec une évolution de +61% par rapport à 2020.

En ce moment et jusqu'au 12 septembre, Eurosport diffuse en direct l'US Open, sur une base paneuropéenne (à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande).

Pour Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery :

« Nous sommes ravis de nous associer à Tennis Australia et de renforcer notre association avec eux autour de l'un des joyaux de la saison de tennis. Nous avons un héritage incroyable en matière de couverture du tennis auprès d'un large public, en proposant une couverture sur le court et en dehors, quelle que soit la plateforme choisie pour suivre le tournoi. L'extension de notre accord pour l'Open d'Australie sur le long terme signifie que nous pouvons aller encore plus loin, en utilisant toute l'étendue et la profondeur des chaînes, plateformes et marques mondiales de Discovery - parmi lesquelles Eurosport et notre service de streaming discovery+ - pour travailler avec Tennis Australia et atteindre de nouveaux publics, autour de nouvelles histoires, afin de jouer un rôle encore plus important dans la croissance du tournoi. »

Pour Craig Tiley, CEO, Tennis Australia et Tournament Director, Australian Open :

« Depuis plus de 25 ans, Eurosport a contribué à faire connaître le meilleur de l'Open d'Australie en Europe et nous sommes ravis de prolonger et d'étendre ce partenariat historique. Nous sommes impatients de faire vivre notre couverture innovante à travers les chaînes et les multiples destinations en ligne d'Eurosport et de Discovery, et de raconter l'histoire des joueurs sur le court et en dehors, en janvier et tout au long de l'année. »

Open d'Australie Fognini cloué, Tsitsipas débordé, Djere dépité : Le Top 5 des plus beaux points de Nadal à Melbourne 24/02/2021 À 17:22