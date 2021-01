Pour les joueurs et joueuses, toujours isolés et testés régulièrement, de nouveaux cas positifs peuvent donc être redoutés dans les jours qui viennent, et peut-être dès ce dimanche, le temps d'incubation n'étant pas forcément écoulé encore. Le variant britannique du covid-19 est considéré comme plus contagieux et plus mortel que le virus original. Si de nouveaux cas sont détectés en masse, la tenue du tournoi sera plus que jamais remise en question.